Arri eröffnet Niederlassung in Frankreich

Die neue Tochtergesellschaft koordiniert die Aktivitäten der Business Units Camera Systems und Lighting.

Mit der Gründung der Tochtergesellschaft Arri CT France (CT für Cine Technik) verstärkt Arri sein Engagement auf dem französischen Markt. Die Niederlassung in Frankreich soll von Paris aus die Aktivitäten der Business Units Camera Systems und Lighting koordinieren und zudem die Alexa 65 von Arri Rental in Frankreich präsentieren. Diese Expansion soll nicht nur die Marke Arri stärken, sondern auch Synergien zwischen den verschiedenen Business Units des Unternehmens begünstigen. »Die französische Filmindustrie gehört zu den stärksten und renommiertesten der Welt. Daher freuen wir uns sehr über die Erweiterung unserer Präsenz in diesem bedeutenden Filmmarkt«, betont Dr. Jörg Pohlman, Vorstand der Arri AG.

Für viele Jahre wurden Marketing und Business Development der Marke Arri in Frankreich von Imageworks unter der Leitung von Natasza Chroscicki in langer Zusammenarbeit mit Natacha Vlatkovic vertreten. Die steigende Nachfragte erforderte jedoch eine Verstärkung des Geschäfts.

Die neue Tochtergesellschaft von Arri wird weiterhin von Natasza Chroscicki als Managing Director betreut und von unterstützt. Dadurch bleibt die lokale Kompetenz, die Arri Kunden in Frankreich gewohnt sind, erhalten. »Die Strategie von Arri war es immer, eine enge Beziehung zu Kunden und Anwendern zu pflegen«, erklärt Natasza Chroscicki.

Arri CT France wird in ein großes, neues Boutique-Büro im Zentrum von Paris in der Nähe des Place de la République ziehen. Zu den Räumlichkeiten wird ein Showroom gehören, in dem die verschiedenen Produkte der Business Units Camera Systems und Lighting gezeigt werden. Darüber hinaus wird dort das Kamerasystem Alexa 65 präsentiert, das exklusiv von Arri Rental zum Verleih angeboten wird. Neben Räumlichkeiten für Demos und Trainings wird es einen HDR-Raum mit einem UHD-HDR-TV geben, auf dem Besucher Filmmaterial sehen und Workflows testen können.

Infolge des wachsenden Geschäfts der Business Unit Lighting hat Arri den Branchenprofi Christian Léonard verpflichtet. Als Senior Director Business Development treibt er die EMEA-Aktivitäten des Unternehmens im Broadcast- und Theaterbereich mit besonderem Fokus auf Frankreich voran.

Das neue Büro von Arri CT France soll im September 2017 – pünktlich zum 100. Firmenjubiläum – eröffnet werden.