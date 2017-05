Grundsteinlegung für neue Arri-Zentrale »Arrial«

Arri hat am 24. Mai 2017 die Grundsteinlegung für seine neue Firmenzentrale vollzogen.

Im 100. Jahr des Firmenbestehens wurde am 24. Mai 2017 im Münchener Norden der Grundstein für die künftige Firmenzentrale von Arri gelegt — das »Arrial«.

»1917 gründeten August Arnold und Robert Richter in einem kleinen, ehemaligen Schuhmacherladen in der Münchner Türkenstraße eine Filmtechnikfirma namens Arri. 100 Jahre später legen wir gemeinsam den Grundstein für ein neues Produktions- und Bürogebäude in der Parkstadt Schwabing.« Mit diesen Worten begrüßte Dr. Jörg Pohlman, Vorstand der Arri AG, die Teilnehmer der Grundsteinlegung auf der Baustelle.

»Arri ist ein Münchner Unternehmen und bleibt es auch weiterhin. Denn mit diesem Neubau bekennen wir uns zu München als Produktionsstandort«, erklärte Dr. Jörg Pohlman.

Das hörte nicht nur der anwesende Münchener Bürgermeister Josef Schmid gern, der auch Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft ist.

Arri nennt das neue Firmengelände »Arrial« und will es als Campus verstanden wissen, der neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen soll: Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen optimale Voraussetzungen geschaffen werden, um auch in Zukunft innovativ zu sein.

Der Rohbau der neuen Firmenzentrale soll bis Ende 2017 fertiggestellt werden. Der Einzug der ersten Abteilungen ist für Dezember 2018 geplant.

Nach Fertigstellung sollen sich in dem Objekt mit rund 20.000 Quadratmetern Nutzfläche rund 600 Arbeitsplätze befinden, darunter neben den Zentralfunktionen der Arri-Gruppe auch die Geschäftsbereiche Camera Systems und Medical.

Der Umzug auf das »Arrial« stellt aus Sicht von Arri einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und dient der Zukunftssicherung. So hat sich etwa die Produktion bei Arri in den vergangenen Jahren stark gewandelt: Inzwischen führt Arri beispielweise sogar das Sensor-Bonding selbst in einem Reinraum durch.