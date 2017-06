film-tv-video.de reloaded — again  

Im vergangenen Jahr startete film-tv-video.de mit neuem Look und neuer Technik unter der Haube frisch durch. Die Rückmeldungen dazu — für die wir uns an dieser Stelle bei allen bedanken wollen, die involviert waren und sich die Zeit dafür genommen haben — sind nun in eine Design-Optimierung der Homepage eingeflossen.

Große, detailreiche Erklärungen der neuen Features wollen wir Ihnen und uns ersparen, am besten schauen Sie sich die Seite selbst an und klicken mal ein bisschen rum — dann werden Sie schnell sehen, was Sache ist. Ein paar kleinere Bugs gibt es auch noch, die werden wir in den kommenden Tagen ausmerzen.

Ein paar wenige Aspekte wollen wir aber doch hervorheben.

Nach dem Laden der Homepage sehen sie eine Liste der zehn neuesten Meldungen. Zu dieser Ansicht gelangen Sie von jedem Punkt der Website am schnellsten und einfachsten zurück, wenn Sie einfach oben in der Seitenmitte auf das Logo klicken.

Um nur die neuesten Meldungen eines bestimmten Themenbereichs zu sehen, klicken Sie einfach auf die Begriffe in der grauen, horizontalen Leiste unterhalb des Logos. Dabei geht zudem jeweils ein Untermenü auf, mit dem sie die Meldungen weiter filtern können.

Die neu eingeführten Quicklinks bieten direkten Zugriff auf einzelne Inhalte: eine Liste der aktuellen Testberichte etwa, die aktuellen Top-Stories, Branchentermine, das Fachwörter-Lexikon, Job-Angebote und mehr. Die Quicklinks stehen rechts oben im grauen Navigations-Balken — und zusätzlich auch noch weiter unten auf der Seite in einem separaten Kasten.

Außerdem haben wir die Anzeige auf Mobilgeräten weiter verbessert: film-tv-video.de ist jetzt auch mit kleineren Displays besser nutzbar.

Kurzum: Wir haben versucht, die Anregungen unserer Leser und ein paar neue Ideen bestmöglich umzusetzen — mit dem Ziel, den Look und die Funktionalität von film-tv-video.de an ihre aktuellen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen.

Und weil die Zeit nicht stillsteht und wir uns von Ihnen auch weiterhin Feedback, Zuspruch und konstruktive Kritik erhoffen, wagen wir die Voraussage: Die nächste Revision kommt bestimmt.



Sie werden sehen