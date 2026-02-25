Backstage: 25.02.2026

Systemwechsel bei film-tv-video.de

In den kommenden Tagen führen wir einen technischen Systemwechsel durch. Sie werden in dieser Zeit auf film-tv-video.com umgeleitet.

Wir erneuern unsere Technik – und unser Logo.

Wenn Sie film-tv-video.de während des Systemswechsels aufrufen, werden Sie automatisch zu unserer .com-Domain weitergeleitet und können dort wie gewohnt die neuesten News lesen.

Während der Übergangsphase kann es vereinzelt zu Einschränkungen oder kleineren Störungen kommen. 

Wir bitten dafür um Ihr Verständnis – die Technik macht diesen Schritt notwendig, und am Ende steht eine modernisierte Plattform für Sie.

Vielen Dank für Ihre Geduld!

