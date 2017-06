Sky erwirbt Anteile im Wert von 5,2 Mio Euro an V-Nova

Über seine italienische Tochter investiert Sky 5,2 Millionen Euro in den Kompressionsspezialisten V-Nova.

Das Technologieunternehmen V-Nova mit Hauptsitz in London beschäftigt sich mit der Entwicklung von Kompressiontechnologien für die Videoverarbeitung und -distribution. Die jüngste und wichtigste Entwicklung des Unternehmens ist die Plattform Perseus, die es ermöglichen soll, neueste Kodiertechniken zu nutzen, ohne dabei auch gleich die etablierten Techniken in den Bereichen Verschlüsselung, Metadaten-Management, Packaging und Distribution über den Haufen zu werfen.

Perseus ist letztlich ein eigener Codec, basiert aber auf oder kooperiert mit Technologien wie H.264, HEVC und VP9. Die Nutzdaten können zudem in gängige Formate wie HTML5, MPEG-TS oder MP4 verpackt werden. Das System ist zudem laut Hersteller kompatibel mit vielen existierenden Encodern und Decodern.

Perseus soll sogar in vielen Fällen bestehenden, bei den Endkunden installierten Set-Top-Boxen und den meisten mobilen Endgeräten, Zugang zu neuesten Codecs und Standards zu verschaffen. In vielen Fällen fungiere Perseus wie ein Turboloader, der bestehende Hardware mit besseren, erweiterten Funktionen ausstattet, erklärt das Unternehmen. HD, UHD und VR360 könnten damit teilweise auf Consumer-Plattformen verfügbar gemacht werden, die dafür eigentlich gar nicht vorgesehen sind.

Das alles ist natürlich für einen Pay-TV-Anbieter wie Sky sehr interessant. Wohl deshalb hat sich die Sky-Gruppe entschlossen, ein von ihrer Tochter Sky Italia im Jahr 2015 an V-Nova vergebenes Darlehen in Höhe von 5,2 Millionen Euro nun nicht zurückzufordern, sondern es in eine Minderheitsbeteiligung umzuwandeln. Damit steht Sky nicht allein, auch andere Unternehmen aus der Branche halten Anteile an V-Nova, so etwa Eutelsat.

Sky Italia arbeitet schon seit der Gründung von V-Nova im Jahr 2015 mit dem Kompressionsspezialisten zusammen und nutzt dessen Lösungen bislang in den Bereichen Kontribution und IPTV. Der Codec-Spezialist sieht in der Entscheidung von Sky, nun Minderheitsgesellschafter zu werden, einen Vertrauensbeweis und auch eine Möglichkeit, den ein geschlagenen Wachstumskurs weiterführen: V-Nova hat im Januar 2017 die Patente der Faroudja Enterprises erworben.