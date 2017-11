Pinewood Digital erweitert Filmlight Daylight Workflow

Pinewood Digital setzt Daylight von Filmlight ein, um damit qualitativ hochwertige Dailies an den Standorten in Großbritannien und Nordamerika zu erstellen.

Pinewood Digital hat sowohl in London als auch in Atlanta in neue Daylight-System von Filmlight investiert.

An den Standorten in den Pinewood und Shepperton Studios in Großbritannien sowie in Atlanta erstellt das Unternehmen Film-Dailies, unter anderem Großkunden wie Disney, Lucasfilm und die Marvel Studios. Da Pinewood bereits am Betatest von Daylight teilgenommen hatte, kaufte das Unternehmen die ersten Daylight-Lizenzen schon als das Produkt 2015 auf den Markt kam. Zu den Kunden zählen neben den großen Studios und Blockbuster Filmen auch Indie-Produktionsfirmen, Fernseh- und Werbeanstalten. Pinewood bietet einen zentralen Service für Aufnahme, Archivierung, Grading und Wiedergabe für die Bearbeitung von Filmmaterial. Pinewood hat mittlerweile in rund 20Daylight-Lizenzen investiert.

»Vor Daylight mussten wir unsere eigenen Dailies-Werkzeuge bauen. Auf dem Markt gab es nichts, was wir für eine kosteneffektive Lösung gebrauchen konnten«, sagt Thom Berryman, Head von Pinewood Digital International. »Wir nutzen schon lange Baselight – und als wir hörten, dass Filmlight ein Dailies-Werkzeug entwickeln würde, haben wir uns sofort dafür interessiert.«

Sein Kollege Luke Moorcock, Technical Projects Supervisor bei Pinewood Digital, betonte, wie effektiv die Zusammenarbeit mit Filmlight sei: »Die beidseitige Kommunikation von uns ist immer offen. So haben wir zum Beispiel die Linux Version durch anspruchsvolle Tests gejagt – und wenn wir uns ein neues Feature wünschen, können wir direkt mit dem Entwicklungsteam sprechen und ihnen haargenau erklären, was wir brauchen und warum.«

Mit Daylight können bestimmte Looks vorher eingestellt und bereits geladen werden. Die Software bietet das komplette Baselight Grading Spektrum, sodass Regisseure und DoPs bestimmte Looks herstellen und sich ihren Dreh so besser vorstellen können. In einem einzigen Paket beinhaltet Daylight Kamera-LUTs, und Grading-Möglichkeiten. Außerdem verfügt Daylight über alle komplexen Leistungsanforderungen, wie zum Beispiel das Synchronisieren und Abspielen von Audiomaterial.

Der größte Vorteil von Daylight ist jedoch, dass es Bestandteil des BLG-Workflows von Filmlight ist. Dieser erlaubt es, dass Grading und andere kreative Entscheidungen von einem Baselight System über Metadaten erfolgen. So wird sichergestellt, dass alle Änderungen gespeichert sind und immer die aktuellste Version angezeigt wird. Bei vielen Pinewood Digital Projekten findet das Grading mit Baselight statt, aber auch wenn andere Grading-Systeme benutzt werden, können die Metadaten durch das CDL-Format ausgetauscht werden.

Hinzu kommt, dass Pinewood Digital die Metadaten-Funktion von Daylight benutzt, um ALE und EDL-Bearbeitungs- und Management-Informationen zu übermitteln. Von dort stammen auch die Informationen, wenn Material an VFX-Firmen für Special Effects geschickt werden muss, inklusive entsprechender Auflösung und Codec-Ausgang.

»Uns wurde schnell klar, dass in Daylight viel mehr Power und Funktionalität steckt als in jedem Produkt, das wir je bauen könnten. Deshalb wollten wir unbedingt bei dem Beta-Programm dabei sein«, ergänzt Berryman.