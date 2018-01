Olympia aus Pyeong Chang: Eurosport 1 HD unverschlüsselt

Discovery Networks Deutschland und Freenet TV haben vereinbart, allen DVB-T2-Haushalten den unverschlüsselten und kostenfreien Empfang von Eurosport 1 während der kommenden Olympischen Winterspiele zu ermöglichen.

Zwischen dem 09. und 25. Februar wird der Sportsender Eurosport 1 von den Olympischen Winterspielen aus Pyeong Chang berichten. Die Freischaltung von Eurosport 1 erfolgt rechtzeitig vor Beginn der Wettbewerbe automatisch. So kommen auch Antennenzuschauer, die das Freenet-TV-Programmpaket normalerweise nicht freigeschaltet haben, in den Genuss des Senders in HD-Qualität. Zuschauer, die Eurosport 1 noch nicht in ihrer Programmliste gespeichert haben, sollten einen neuen Sendersuchlauf an ihrem DVB-T2-fähigen Empfangsgerät durchführen.

»Vor allem in Ballungsräumen spielt der terrestrische Empfang via DVB-T2 HD eine wichtige Rolle«, erklärt Thomas Bichlmeir, Director Distribution & Commercial Strategy Discovery Networks Deutschland. »Gemeinsam mit Freenet TV erreichen wir durch die Freischaltung von Eurosport 1 noch mehr Fans, denen wir die Olympischen Winterspiele Pyeong Chang 2018 in der bestmöglichen Qualität präsentieren können.«

»Die Olympischen Winterspiele sind neben der Fußball-WM das Sport-Highlight in diesem Jahr«, sagt Jörg Brühl, Director Marketing & Sales Freenet TV bei Media Broadcast. »Dank der Kooperation mit Eurosport sitzen alle DVB-T2 HD Nutzer bei der Medaillenvergabe in der ersten Reihe und kommen kostenlos in den Genuss von Premium-Content in bester Bildqualität.«

Discovery mit seiner Sendermarke Eurosport ist in Europa offizieller Rechtehalter sämtlicher TV- und Multiplattform-Übertragungsrechte der Olympischen Spiele 2018 bis 2024. In Deutschland berichtet Discovery auf drei linearen TV-Sendern, dabei steht die Live-Berichterstattung der Wettbewerbe im Fokus. Im Free-TV bei Eurosport 1, der 24 Stunden nonstop über die Olympischen Winterspiele berichten wird, und auf TLC sowie im Pay-TV bei Eurosport 2.

Discovery Communications hat zudem an ARD und ZDF Sublizenzen für audiovisuelle Rechte für die Olympischen Winterspiele in Pyeong Chang 2018 vergeben.

Die Sportfans erhalten somit Free-TV-Berichterstattung bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, im täglichen Wechsel zwischen ARD und ZDF, sowie eine umfangreiche und in Deutschland produzierte Berichterstattung bei Eurosport im Free-TV sowie im Livestreaming online und auf mobilen Endgeräten.