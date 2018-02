BR: Hauptabteilungsleiter Produktionsservice bestätigt

Der Rundfunkrat des BR bestätigte den Hauptabteilungsleiter Produktionsservice Wolfgang Haas vorzeitig für fünf weitere Jahre.

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 1. Februar 2018 der Wiederberufung von Wolfgang Haas als Leiter der Hauptabteilung Produktionsservice in der Produktions- und Technikdirektion für weitere fünf Jahre zugestimmt. Der neue Vertrag läuft vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2023.

Zu den Kernaufgaben von Haas gehört es neben anderem, den Abbauprozess in der Fernsehproduktion umzusetzen: Der BR reduziert seine Produktion bis 2025 um 450 Stellen. Dieser Prozess soll sozialverträglich gestaltet und den vielseitigen Anforderungen des Programms gerecht werden.

Wolfgang Haas (54) ist als Leiter der Hauptabteilung Produktionsservice für die Bereitstellung des Produktionspersonals und dessen zunehmend trimediale Ausrichtung verantwortlich. Dies bedarf einer kontinuierlichen Personalentwicklung, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibel und variabel bei Produktionen für Hörfunk, Fernsehen und Online einzusetzen. Dazu hat Wolfgang Haas beispielsweise die Einführung von trimedialen Produktionsteams gefördert, den VJ-Campus ins Leben gerufen und einen flexiblen Einsatz von Mediengestalter/-innen (Audioproduktion, Kameradreh, Schnitt, Vertonung, Filetransfer) etabliert, teilt der BR mit.

Wolfgang Haas ist seit dem 1.2.2011 Leiter der Hauptabteilung Produktionsbetrieb Fernsehen. Im Zuge des BR-internen Veränderungsprozesses »Produktion 4.0« wurde diese Abteilung zum 1.1.2017 in die neue Hauptabteilung Produktionsservice mit insgesamt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überführt. Sie umfasst nun die Abteilungen Veranstaltungsservice, Design und Editing Service, Kamera, Audio/Video-Engineering und Audio/Video-Operating, sowie die Fachgruppe Aus- und Weiterbildung.