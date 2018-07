Neuer CEO bei Maxon

Der international erfahrene und in der Media und Entertainment Branche bestens vernetzte Manager bringt große technische Expertise an Bord. Er war 20 Jahre in verschiedenen Rollen für Adobe tätig, zuletzt als Director of Engineering – Professional Audio and Video. McGavran bringt globale Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Sendern, Postproduktionsfirmen und Filmschaffenden ein. Unter seiner Führung soll Maxon seine Position in bestehenden und zukünftigen Märkten festigen und ausbauen, so das Unternehmen.