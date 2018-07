IBC Innovation Awards: Shortlist

Die IBC hat die Shortlist für die aktuellen Innovation Awards bekanntgegeben. Im September werden während der IBC2018 die Gewinner bekanntgegeben und ausgezeichnet.

In diesem Jahr werden herausragende Leistungen in den Bereichen Sport und Nachrichten, mehrsprachige Produktion, multinationale Auswertung, neue Formen der Publikumsbeteiligung und neue Geschäftsmodelle für die Umsatzsteigerung gewürdigt. Die drei Kategorien der IBC Innovation Awards lauten Content Creation, Content Distribution und Content Everywhere.

Content Creation

Die drei Finalisten dieser Kategorie sind: der chinesische Sender CCTV für seine vernetzte 4K/UHD-Übertragung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, Euronews und der weltweit erste »glokale« Nachrichtendienst, sowie Discovery und Eurosport für den Eurosport Cube, ein Live-Virtual-Reality-Studio.

Content Distribution

In der Kategorie Content Distribution wurden vier Finalisten ermittelt. Econet Media hat eine eindrucksvolle TV-Übertragungsplattform für Afrika entwickelt; Discovery und Eurosport haben gemeinsam mit NEP eine Mediabank-Lösung zur Asset-Verwaltung für die Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele realisiert; Vodafone verfügt über ein neues multinationales, cloud-basiertes Distributionssystem, das nach Europa nun in Neuseeland ausgerollt wird; Medialaan in Belgien bietet Abonnenten nun die Möglichkeit, Programme von Anfang an zu sehen, wobei sich die Werbung automatisch anpasst, während der Zuschauer allmählich die Live-Übertragung einholt.

Content Everywhere

In die engere Wahl dieser Kategorie kamen der irische Sender RTÉ mit Saorview Connect, einer fortschrittlichen, vernetzten und frei empfangbaren Fernsehplattform; der globale Sportmedienspezialist ESPN mit Shortstop Live, eine großartige Möglichkeit für Journalisten, innerhalb kürzester Zeit auf Sendung zu gehen; und WRC, die Rallye-Weltmeisterschaft, die mit »All Live« die Möglichkeit bietet, quasi mit den jeweiligen Lieblingsfahrern an Bord zu reisen, egal wie lang die Etappe ist.

Weitere Infos

Die 2006 erstmals verliehenen Preise gelten als wichtige Auszeichnung für Innovation im Medienbereich. Um in die engere Wahl zu kommen, muss ein Projekt ein kreatives, operatives oder kommerzielles Problem für ein Medienunternehmen gelöst haben.

Die Gewinner werden während der IBC2018 am Sonntag, den 16. September um 18:30 Uhr bekanntgegeben. Die Preisverleihung ist für alle IBC-Besucher offen und kostenlos zugänglich.

»Die diesjährigen Finalisten sind wirklich bemerkenswert«, sagte Michael Lumley, Vorsitzender der internationalen Jury. »Wir haben Live-Übertragungen von Rallye-Fahrzeugen, eine fantastische neue Art, das Publikum für den Nervenkitzel des Wintersports zu begeistern, eine hochproduktive Art, Nachrichten für mehrere Sprachen zu erstellen und eine neue Initiative, um OTT und mobiles Fernsehen nach Afrika südlich der Sahara zu bringen.«

Wie im Vorjahr ist mit Christine Gebhard auch ein Redaktionsmitglied von film-tv-video.de Teil der internationalen Jury.