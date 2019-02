Gahrens + Battermann investiert in Grass Valley-Kameras

BPM lieferte an Gahrens + Battermann vier Grass Valley-Kamerazüge des Typs LDX86N Worldcam. Damit erneuert Gahrens + Battermann seinen Equipmentbestand und kann mit den Kameras bei Bedarf auch in 4K produzieren.

Gahrens + Battermann ist einer der erfolgreichsten Eventdienstleister in Deutschland und setzt viele große Veranstaltungen mit aufwändiger AV-Technik in Szene: Die Produktion von Hauptversammlungen großer Konzerne gehört ebenso zum Leistungsspektrum wie die Realisierung von Parteitagen, Messeauftritten, Sport-Events und vielem mehr. Auch im Rental- und Dryhire-Bereich ist Gahrens + Battermann aktiv.

Aktuell hat der Eventdienstleister in vier Grass Valley LDX 86N Worldcam-Kamerazüge investiert. »Wir stellen fest, dass die Kunden zunehmend 4K-Technik nachfragen. Als es darum ging, bestehende Kamerasysteme aus unserem Bestand zu erneuern, suchten wir daher eine zukunftssichere Lösung, mit der wir auch aktuelle Projekte gut umsetzen können« sagt Jens Weimer, Projektleiter Broadcasttechnik bei Gahrens + Battermann.

Besonderen Charme hat für ihn das Lizenzmodell, das Grass Valley anbietet und das vorsieht, die 4K-Funktionalität der Kameras per eLicence nur dann freizuschalten, wenn sie für eine Produktion benötigt wird. »So können wir wie bisher in HD arbeiten, haben aber bei Bedarf die Möglichkeit, 4K zu nutzen.«

Weimer rechnet damit, dass in diesem Jahr 4K zumindest bei den größeren Playern im Eventbereich eine bedeutendere Rolle spielen wird. Diese Anforderungen in einem vernünftigen Investitionsrahmen abbilden zu können, ist für Jens Weimer neben der Qualität und der Formatflexibilität ein großes Plus der Grass Valley LDX 86N-Kameras.

BPM aus Hamburg lieferte die Grass-Valley-Kamerazüge über den Systempartner Logic Media Solutions an Gahrens + Battermann. Ulrich Maslak, Key-Account-Manager Broadcast bei BPM, urteilt: »Grass Valley bietet mit der LDX 86N Worldcam eine zukunftssicher Lösung, die im Zusammenspiel mit Glasfaser-Adapter, XCU Enterprise UXF Basisstation und SFP Transmittern die technischen Voraussetzungen mitbringt, jederzeit in 4K mit 12G arbeiten zu können.«