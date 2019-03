IBC Awards mit neuen Kategorien ausgeschrieben

Die IBC Awards gehen mit zwei neuen Kategorien in den Jahrgang 2019. Jetzt hat die Meldeperiode für die Auszeichnungen begonnen, die während der Kongressmesse (Amsterdam, 13. bis 17. September) vergeben werden.

Erstmals wird der »Young Pioneer Award« ausgeschrieben. 30 Bewerber, die »herausragende Leidenschaft, Ehrgeiz und Engagement für ihre Arbeit zeigen, ob in kreativer, technischer, wirtschaftlicher oder strategischer Hinsicht«, kommen auf eine Shortlist, aus der der Preisträger ermittelt wird.

Der »Social Impact Award« zielt als zweite neue Auszeichnung auf eine Initiative oder Kampagne eines Unternehmens, die sich mit einem » für die Branche wichtigen Thema wie Nachhaltigkeit, Vielfalt oder Gesundheit« befasst und »in der gesamten Welt positive Auswirkungen hat«. Die IBC will so »Veränderungen in der Branche widerspiegeln, und Errungenschaften anerkennen, die die Branche vorantreiben«, erläutert Jaisica Lapsiwala, Bereichsleiterin Content der IBC. Man wolle zeigen, »wie talentierte Menschen in unserer Branche – ob einzeln oder in Zusammenarbeit – Großes leisten können«.

Angesichts disruptiver Prozesse der Medien-, Unterhaltungs- und Technologiebranchen sollen die begehrten Innovationspreise der IBC »Beispiele für eine produktive Zusammenarbeit herausstellen, die zu innovativen Lösungen für die Herausforderungen und Chancen führen. Größe und Umfang eines Projekts sind dabei unerheblich, solange der Beitrag bahnbrechende Innovationen demonstriert und ein reales Problem auf kreative Weise löst«. Diese Auszeichnung wird in den Kategorien Content Creation, Content Distribution und Content Everywhere ausgeschrieben.

Meldungen für die begehrten Branchenpreise »von der Industrie für die Industrie« werden bis zum 23. April angenommen. Die Preiszeremonie findet am Sonntag, dem 15. September, im RAI Auditorium in Amsterdam statt. Sie ist traditionell Gelegenheit für die Verleihung der IBC-Awards International Honor für Excellence und weiterer Auszeichnungen.

Infos zu den Auszeichnungen und Regularien auf der Website der IBC.