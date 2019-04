News: Kurz und knackig – KW 18/2019

Erstmalig wurde zum Förderprogramm Filmerbe entschieden. 15 Filmtitel bedürfen dringend der Materialsicherung (»konservatorisches Interesse«), 19 Filme haben besondere Bedeutung für das nationale Filmerbe (»kuratorisches Interesse«) und für 16 Titel besteht ein »besonderes Auswertungsinteresse«. Für diese 50 Bewilligungen wurden 1,715 Mio. Euro vergeben. Jährlich stehen bis zu 10 Mio. Euro bereit. Das Programm wird am 3. Juni in Stuttgart, am 4. Juni in München und später in Leipzig, Erfurt und Bonn fachöffentlich vorgestellt.