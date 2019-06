News: Kurz und knackig – KW 26/2019

Der Kronacher Traditions TV-Hersteller stellt den Geschäftsbetrieb ab dem 1. Juli ein. Zuvor musste man vom Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung in die Regelinsolvenz wechseln. Es bestehe ein Zukunftskonzept für Vertrieb, Marketing, Produktdesign und R&D, so die Geschäftsleitung. Produktion ist nicht mehr beabsichtigt.