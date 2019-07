Shortlist IBC Innovation Awards

Die Shortlist der IBC Innovations Awards steht fest: In diesem Jahr treten zehn Finalisten an, um die Preise in den Kategorien Content Creation, Content Distribution und Content Everywhere zu gewinnen.

Von 6K bis zur holografischen Projektion und von E-Sports bis zur Fussball-Weltmeisterschaft zeigen die diesjährigen zehn Finalisten der IBC Innovation Awards einen klaren Trend zur globalen Zusammenarbeit und bemerkenswerte Fortschritte bei der Umsetzung neuer Inhalte.

»Obwohl wir in unserer Liste der Finalisten nie nach einem Thema suchen, spiegelt die Auswahlliste in der Regel die gesamte Branche wider«, fügte Lumley hinzu. »In diesem Jahr wird deutlich, dass es eine Reihe von Projekten gibt, die in ihrer Größenordnung global sind und die neue Möglichkeiten der Vernetzung nutzen, um uns erstaunliche Bilder zu liefern, sei es das Leben im Meer oder die Begeisterung des Sports.«

Die diesjährige Shortlist zeigt, dass die IBC Innovation Awards die führende Anerkennung für den Einsatz modernster Technologien in Medien und Unterhaltung sind. Die Innovationspreise sind insofern einzigartig, als sie nicht an neue Produkte gehen, sondern an innovative Technologien, die den Nutzern neue kreative, operative oder kommerzielle Möglichkeiten eröffnen.

Es gibt drei Kategorien: Die erste, Content Creation, zeichnet hervorragende Leistungen bei der Erstellung von Inhalten aus. Die vier Finalisten dieser Kategorie sind:

Fox Sports für sein Augmented Reality Studio für Nascar

für sein Augmented Reality Studio für Nascar Riot Games für die Remote-Produktion der League of Legends Weltmeisterschaften in Seoul in Los Angeles.

für die Remote-Produktion der League of Legends Weltmeisterschaften in Seoul in Los Angeles. SailGP und Timeline Television, wieder für die Remote-Produktion, diesmal von SailGP, einer neuen jährlichen, globalen Sportmeisterschaft, die den Segelsport neu definiert.

und Timeline Television, wieder für die Remote-Produktion, diesmal von SailGP, einer neuen jährlichen, globalen Sportmeisterschaft, die den Segelsport neu definiert. Vodafone in Rumänien für die Möglichkeit, dass ein 11-jähriger Gitarrist über eine 5G-Fernverbindung und holografische Projektion einer Rockband auf der Bühne beitreten kann.

Für die Kategorie Content Distribution sind die Finalisten:

Associated Press , für die Verwendung von Lasern im offenen Wasser, um Videos in Broadcast-Qualität aus 200 m Tiefe vor den Seychellen zu übertragen.

, für die Verwendung von Lasern im offenen Wasser, um Videos in Broadcast-Qualität aus 200 m Tiefe vor den Seychellen zu übertragen. BT Sport für seine praktische Demonstration des Einsatzes von 5G für die Fernproduktion.

für seine praktische Demonstration des Einsatzes von 5G für die Fernproduktion. COPA90 für seinen radikal neuen Ansatz bei Social Media und Fan-Engagement weltweit, von der Fifa Fussball-Weltmeisterschaft 2018.

Die Auswahlliste für die Kategorie Content Everywhere lautet:

Deutsche Telekom für die Förderung immersiver Videoerlebnisse mit einem 6k-Auflösung 360˚ Service.

für die Förderung immersiver Videoerlebnisse mit einem 6k-Auflösung 360˚ Service. ETV Bharat in Indien für den Aufbau einer Nachrichtenproduktions- und Playout-Plattform in bemerkenswertem Umfang für 24 OTT-Kanäle in 13 Sprachen, die von 5.000 Journalisten bedient werden.

in Indien für den Aufbau einer Nachrichtenproduktions- und Playout-Plattform in bemerkenswertem Umfang für 24 OTT-Kanäle in 13 Sprachen, die von 5.000 Journalisten bedient werden. Mediapro für die Bereitstellung von Spielen und Fan-Unterhaltung aus dem spanischen Fußball der LaLiga, auf Facebook Watch in Indian Subkontinent.

In diesem Jahr führt die IBC zwei neue Auszeichnungen ein: den Young Pioneer Award, der den Nachwuchs in unserer Branche anerkennt, und den Social Impact Award, der diejenigen auszeichnet, die einen positiven Beitrag in der ganzen Welt leisten. Die Gewinner all dieser Auszeichnungen und die höchste Auszeichnung der IBC, die International Honour for Excellence, werden bei der IBC Awards Ceremony während der Messe am Sonntag, den 15. September um 18.30 Uhr bekannt gegeben.