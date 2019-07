Partnerschaft von AJA und Zero Density

Virtual-Studio-Experte Zero Density (ZD) nutzt Boards von AJA.

Zero Density gibt eine strategische Partnerschaft mit AJA bekannt: Zum einen wird das Forschungs- und Entwicklungsteam von ZD, das am Virtual-Studio-System Reality Engine 2.0 arbeitet, AJA-Hardware nutzen. Zum anderen wird das virtuellen Studiosystem Reality Engine von ZD künftig auf Basis von AJA-Boards zertifiziert.

Während die erste Version von Reality 1.0 verschiedene Video-I/O-Karten unterstützte, wird das virtuelle Studiosystem Reality Engine von ZD künftig die Video-I/O-Karten Corvid 44, Corvid 88 und Kona 5 von AJA nutzen. ZD bietet innovative Virtual-Studio- und Augmented-Reality-Lösungen an.

»Es gibt viele leistungsfähige Grafikkarten auf dem Markt, aber was AJA-Karten auszeichnet, sind ihre unvergleichlichen technischen Eigenschaften, ihre Zuverlässigkeit und Stabilität sowie ihre globale Verfügbarkeit und Unterstützung. Somit sind AJA-Grafikkarten die einzigen, die wir für den Einsatz in unseren Lösungen zertifizieren«, erläutert Kuban Altan, VP of R&D von ZD.

»Reality Engine von Zero Density kann Nachrichtensendungen mit Virtual-Sets und Augmented-Reality so erweitern und realitätsnah gestalten, dass die Zuschauer eine ganz neue Sicht auf eine Geschichte gewinnen«, erläutert Nick Rashby, President, AJA Video Systems. »Dieser bemerkenswerte Durchsatz erfordert die fortschrittlichsten und zuverlässigsten Video-I/Os — und wir freuen uns, dies mit unseren Corvid 44, 88 und Kona-5-Karten anbieten zu können.«

Ein Beispiel für die anspruchsvolle und komplexe Virtual-Set-Systeme, die ZD auf die Beine stellt, finden Sie hier.