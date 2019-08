Broadcast Solutions und Zero Density: strategische Partnerschaft

Broadcast Solutions und Zero Density vereinbaren eine strategische Partnerschaft. Neben mehreren Ländern in Skandinavien und im Baltikum kommen Großbritannien, Deutschland (DACH), Ungarn und Spanien als neue Vertriebsgebiete hinzu.

Antti Laurila, Global Sales Director bei Broadcast Solutions, kommentiert die Partnerschaft: »Wir sind stolz, die Tools von Zero Density in weiteren europäischen Ländern anzubieten. Diese Partnerschaft passt perfekt zu unserer strategischen Expansion in Europa. Zero Density ist ein weltweit führender Anbieter von Virtual Studio-Technologie und zeigt immer wieder, welche herausragenden Produktionen mit ihren Lösungen machbar sind. Ihre 3D Virtual Studio- und Augmented Reality-Plattform setzt Maßstäbe, und wir freuen uns darauf, sie unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.«

Ulaş Kaçmaz, VP, Sales / Marketing bei Zero Density ergänzt: »Broadcast Solutions ist einer der größten Systemintegratoren in Europa und setzt komplexe Studio- und Ü-Wagen-Projekte um. Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit auf die nächste Stufe zu heben. Wir haben bereits sehr erfolgreich mit den Niederlassungen von Broadcast Solutions in Skandinavien zusammengearbeitet, und das Know-how und die Fähigkeiten der Broadcast Solutions Teams in allen Bereichen der Broadcasttechnik sind herausragend. Wir sind stolz darauf, die Partnerschaft auf andere Länder auszudehnen.«

Die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Broadcast Solutions und Zero Density beginnt sofort. Um mehr über das Produkt zu erfahren und die ersten tiefgreifenden Schulungen zu erhalten, besuchten bereits neue Vertriebs- und Technikmitarbeiter von Broadcast Solutions die Zentrale von Zero Density.

Zero Density ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich der Entwicklung kreativer Produkte für die Branchen Broadcast, Augmented Reality, Live-Events und E-Sports widmet. Das Unternehmen hat die Plattform »Reality Engine« auf Basis der Unreal Engine entwickelt, die Echtzeit-Compositing-Tools und proprietäre Keying-Technologien bietet.