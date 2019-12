ComLine und Avid schließen Drei-Jahresvertrag

Der Hersteller Avid und der Distributor ComLine haben einen neuen Drei-Jahresvertrag geschlossen, der die Reichweite von Avid ausbauen soll.

Von den beiden Standorten in Deutschland und Frankreich aus bedient das Sales Team von ComLine den kompletten europäischen Wirtschaftsraum. Als Value Added Distributor biete man einen besonderen Service, den es in dieser Form in der Distribution nicht gebe, so ComLine. So habe man etwa mit dem »Avid Renewal-Manager« die Bedürfnisse des Markts frühzeitig erkannt. ComLine betont, dass das Team eine exzellente Unterstützung und partnerschaftliche Zusammenarbeit sowohl für die Reseller als auch für Avid als Hersteller biete.

»Die vergangenen zwei Jahre haben unsere Beziehung zu Avid extrem gestärkt. Dies zeigt sich in Form der persönlichen Zusammenarbeit wie auch im wirtschaftlichem Erfolg für beide Parteien. Die bestehenden europäischen Geschäftskunden der ComLine haben unser verstärktes Engagement mit Avid sehr positiv angenommen. Somit ist die Verlängerung bzw. Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Avid ein wichtiger Bestandteil unseres nationalen und europäischen Wachstums auch in strategischer Hinsicht«, sagt Richard Gäbel, Geschäftsführer Bereich Value bei ComLine.

»Wichtig für ComLine ist die ständige Verbesserung der Kundenbindung und eine reibungslose Kommunikation zwischen Hersteller, Distributor und Kunde. Beides konnten wir während der letzten Vertragslaufzeit noch weiter verbessern. Die Zahnräder greifen nach dieser intensiven Zusammenarbeit merklich schneller und besser. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft und auf alle neuen spannenden Ziele«, so Tim Daumann, Head of Audio/Video bei ComLine.

Nicolaas Deiker, VP Global Channel Sales and Programs bei Avid, resümiert: »Unsere Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Mit ComLine haben wir einen wichtigen Partner an der Seite, der mit einem engagierten Team gerne innovative Wege geht. Wir freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.«