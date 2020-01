Ernst Feiler bei Ludwig/MBF

Ernst Feiler ist neuer Geschäftsführer von Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik. Er leitet das Unternehmen zusammen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Laucher.

Zum 2. Januar 2020 ist Ernst Feiler in die Geschäftsführung von Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik eingetreten. Er war bisher Director Technology der UFA-Gruppe und leitete in dieser Position den technischen Innovations- und Dienstleisterbereich sowie die gesamte IT des Unternehmens. Nun führt Feiler die kombinierten Rental-Unternehmen Ludwig und MBF zusammen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Laucher.







Unternehmen gewachsen, neue Herausforderungen

2018 haben der Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik fusioniert und ein gemeinsames Rental-Unternehmen für Filmtechnik geformt. Im polnischen Markt übernahm das Unternehmen den Non-Stop Film Service. An insgesamt acht Standorten bietet die Unternehmensgruppe nun ein noch breiteres Angebot an hochwertiger Technik in den Bereichen Kamera, Licht und Bühne.

Die Leistungsfähigkeit von Ludwig und MBF spiegelt sich in der großen Bandbreite von Genres wider, die ausgestattet werden. Hierzu zählen internationale Hollywood-Produktionen ebenso wie Spielfilme für Kino und Fernsehen, Serien, Dokumentarfilme und Werbeproduktionen.

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung trägt die Unternehmensgruppe dem starken Wachstum der vergangenen Jahre Rechnung. Stefan Laucher, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe freut sich sehr über den Eintritt von Ernst Feiler in die Geschäftsführung: »Mit Ernst gewinnen Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik einen erfahrenen Medienexperten als weiteren Geschäftsführer, der über ein herausragendes Know-how verfügt. Gemeinsam mit unserem Team werden wir unsere Visionen eines innovativen und service-orientierten Rentals weiter entwickeln und umsetzen.«

Ernst Feiler war seit 2005 für die UFA tätig, zuletzt als Director Technology. Unter anderem war Ernst Feiler maßgeblich für die Digitalisierung der kompletten Produktionsstrecke der täglichen Serien wie etwa »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« verantwortlich.

Ernst Feiler sieht in Ludwig Kameraverleih/MBF Filmtechnik den richtigen Platz, diese Ansprüche zu verwirklichen. »Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein besonders positives Leiherlebnis zu bieten. Die Welt unserer Kunden verändert sich rapide und für uns als Dienstleister gilt es, unsere Kunden in diesem Wandel optimal zu unterstützen. Dabei nutzen wir die Chancen der Digitalisierung, um herausragenden Service und kontinuierliche Innovation zu bieten«, so Ernst Feiler.

Eine weitere personelle Neubesetzung im Unternehmen ist Peter Eckl, er leitet die Business Unit MBF-Handel, soll also den Sales-Bereich jenseits Rental-Business von MBF intensivieren.





Ludwig Kameraverleih GmbH / MBF Filmtechnik GmbH

Beide Unternehmen sind fest am Markt etabliert. Ludwig Kameraverleih GmbH mit Hauptsitz in München ist seit mehr als 20 Jahren, MBF Filmtechnik GmbH mit Hauptsitz in Frankfurt seit mehr als 37 Jahren als Rental-Spezialist tätig und hat sich auf dem Markt als einer der führenden Dienstleister etabliert. Mit über 70 Mitarbeitern verleiht die Unternehmensgruppe Filmtechnik führender Hersteller, Ton- und Videotechnik, Lichtaufbauten und Bühnenequipment. Zu den Kunden zählen Produktionen aus den Bereichen Kino, Fernseh- und Werbefilm.