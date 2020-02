NAB2020 soll definitiv stattfinden

Die National Association of Broadcasters bestätigte, dass die NABShow 2020 wie geplant vom 18. bis 22. April in Las Vegas stattfinden soll. Die Entwicklung in Bezug auf den Coronavirus beobachte man genau und ergreife alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für die Messe.

Die NABShow ist die wichtigste Messe der Broadcast-Branche. Rund 1.600 Aussteller und 90.000 Besucher nehmen an der Veranstaltung teil.

In jüngster Zeit hatte es immer wieder Absagen von Messeveranstaltungen gegeben, und zwar keineswegs nur in China, so etwa die Handy- und Telekommesse MWC in Barcelona. Deshalb stellt der Veranstalter der NABShow klar und betont, dass er fest entschlossen sei, die NABShow wie geplant abzuhalten – wenngleich die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer oberste Priorität für die NAB sei.

Das Veranstaltungs-Managementteam der NABShow habe eine COVID-19-Ressourcenseite auf der NABShow-Website eingerichtet, auf der Aktualisierungen bereitgestellt würden.

Folgende Maßnahmen habe die NAB ergriffen, um die Messe sicher ausrichten zu können:

Einhaltung aller Richtlinien und empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen, die von der Weltgesundheitsorganisation und den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sowie von staatlichen und lokalen Gesundheitsorganisationen herausgegeben werden.

Zusammenarbeit mit dem Las Vegas Convention Center, der Flughafenbehörde und den Hotels und Resorts in der Umgebung, um geeignete Sicherheitsverfahren zu koordinieren.

Befolgung der CDC-Empfehlungen und -Protokolle für erhöhte Sauberkeit in Veranstaltungseinrichtungen.

Aktive Anleitung der Messe-Teilnehmer, vernünftige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und die CDC-Richtlinien zu befolgen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.

Gewährleistung einer leicht zugänglichen medizinischen Versorgung, um unmittelbare Gesundheitsprobleme zu lösen.

Zusammenarbeit mit in China ansässigen Ausstellern und registrierten Teilnehmern, um Möglichkeiten für diejenigen zu evaluieren, die aufgrund von Reisebeschränkungen nicht teilnehmen können. Der Veranstalter betont, dass die Anzahl der Teilnehmer aus China zwar zunehme, dennoch weniger als zwei Prozent der gesamten registrierten Teilnehmer im Jahr 2019 ausgemacht habe.

Die Veranstalter berichten weiter, dass sie definitiv davon ausgehen, dass die Messe stattfinden werde, was sich auch in den Zusagen, Registrierungen und Hotelbuchungen niederschlage.

Weitere Informationen über die Vorbereitungen und Aktualisierungen der NAB Show im Hinblick auf COVID-19 stehe unter nabshow.com/coronavirus bereit.