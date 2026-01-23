Drei entscheidende Trends, die das Broadcast-Monitoring neu gestalten

Der EU-Broadcast-Markt befindet sich an einem Wendepunkt. Große Einrichtungen entwickeln sich langsam zu flexiblen, dezentralen Strukturen, während Konsolidierungen wie RTL-Sky auf größere Veränderungen hindeuten.

Drei entscheidende Trends werden die EU-Rundfunklandschaft 2026 prägen, sagt Oliver Gappa, Director of Sales EMEA bei TAG Video Systems.

DMF-Workflows entwickeln sich zum Standard

Die European Broadcasting Union treibt DMF-Workflows mit dem XML-Austauschformat voran. Broadcaster benötigen interoperable Lösungen für die heutige IP-basierte Produktion.

Die Herausforderung: Bestehende Monitoring-Lösungen funktionieren wie isolierte Inseln, wo die Branche Brücken braucht. Anbieter, die von Anfang an auf offene Standards gesetzt haben, können jetzt nahtlose Integration bieten und die Kompatibilitätsprobleme nachgerüsteter Systeme eliminieren.

Umfang und Komplexität erfordern Automatisierung

Ein einzelnes Programm kann heute über terrestrisch, Kabel, Satellit und mehrere Streaming-Plattformen verbreitet werden – jede mit regionalen Variationen, lokalisierten Werbeeinblendungen und Formatanpassungen. Dies schafft exponentiell mehr Verifikationspunkte.

Manuelles Monitoring wird in diesem Umfang unmöglich. Traditionelles Monitoring erkennt technische Ausfälle, kann aber die inhaltliche Korrektheit über diese Komplexität hinweg nicht verifizieren. Was benötigt wird, ist automatisierte Verifizierung, die Content im großen Maßstab validieren kann. Nicht nur technische Zustellung, sondern der richtige Content zur richtigen Zielgruppe zur richtigen Zeit.

Proaktive Intelligenz ersetzt reaktives Monitoring

Die Nachfrage nach intelligenten, automatisierten Monitoring-Lösungen wächst. »Monitoring des gesamten Monitorings.« Die Analyse der Systeme selbst, um Optimierungsmöglichkeiten und wiederkehrende Probleme zu identifizieren. Wenn Teams verteilt arbeiten, werden manuelle Überprüfungen wirtschaftlich unmöglich. Automatisierung ist heute eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlich tragfähige Operationen.

Der Weg nach vorn

Die Zukunft des Rundfunks ist dezentral, automatisiert und integriert. Diejenigen, die Monitoring als strategische Infrastruktur und nicht als Pflichtübung behandeln, werden 2026 und darüber hinaus führend sein.

Über TAG Video Systems

TAG Video Systems ist ein weltweit führender Anbieter von softwarebasierten Monitoring und Analytics für Broadcast-, Medien- und OTT-Workflows.

Die TAG Realtime Media Platform integriert Qualitätsmonitoring, Medienverarbeitung und Visualisierung in einer Umgebung und gibt Teams die Transparenz und Kontrolle, die sie benötigen, um komplexe IP-Operationen über alle Workflows hinweg zu verwalten.