MSM Studio: Upgrade für Stereo-Regie

MSM hat seine Stereo-Mastering-Regie um interessante Features für eine noch flexiblere Nutzung erweitert.

Auch in Zeiten von immersiven Tonformaten wie Dolby Atmos ist das Mastering von Stereo-Produktionen weiterhin eine wichtige Konstante im Portfolio der MSM Studio Group. Daher hat das Unternehmen nun seine Stereo-Mastering-Regie im Studio A erweitert.

Durch den neuen Plug’n’Play-Service wird es nun jedem Produzenten auf einfachste Weise ermöglicht, Studio A mit seiner eigenen DAW zu nutzen. Außerdem können am Mastering-Prozess beteiligte Kunden von extern über eine Remote-Verbindung das Geschehen im Studio live begleiten.

Inhaber und Mastering Engineer Stefan Bock: »Mit diesem erweiterten Service können Produzenten und Tonmeister auch Schnitt und Mischung in einer Mastering-Grade-Umgebung durchführen. Es ist lediglich ein USB-Kabel notwendig. Durch den Remote-Zugriff auf das Studio sparen unsere Kunden wertvolle Zeit und reduzieren ihren Reiseaufwand.«

Der Service kann direkt auf der Website von MSM gebucht werden.

Neben der vom Studiobauer Jochen Veith geplanten Akustik, der geräuschlosen Klimaautomatik und dem eigens für diese Regie entwickelten Lautsprechersystem von Monitor DB besticht Studio A durch ausgezeichnete Wandler und eine namhafte Auswahl an digitalen und analogen Prozessoren, betont MSM.

Kompromisslosigkeit bezüglich der Qualität aller Komponenten sei Teil der Firmenphilosophie und gleichzeitig die Grundlage für alle klanglichen Entscheidungen, ergänzt Mastering Engineer David Merkl.

Über die MSM Studio Group

Anfang der 1990er-Jahre gründete Stefan Bock die MSM-Studios. Das Mastering-Studio erweiterte sein Leistungsspektrum rasant auf die Bereiche Audio- und Video-Postproduktion.

Heute ist die MSM Studio Group als Full-Service-Dienstleister für Mediengestaltung und Postproduktion eine beständige Größe in einer sich schnell wandelnden Medienlandschaft. Film-Editing und Color Grading in 4K/UHD gehören ebenso zum Portfolio wie Musikproduktion und Sound Design in allen Formaten bis hin zu 9.1.4 Immersive.