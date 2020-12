Gefragt: Sony Venice.

Der Geräteverleih in Europa verbucht derzeit eine hohe Nachfrage nach der Venice, meldet Sony.

Dynamic Rentals ist das einzige Verleihhaus der Welt, das ausschließlich an andere Häuser verleiht. Vor zwei Jahren gehörten sie zu den ersten, die in die Venice investiert hatten. Inzwischen verleiht das Unternehmen 50 Venice-Kameras in mehr als 15 Ländern und über 25 Märkten auf der ganzen Welt.

»Wir verzeichnen teilweise einen sprunghaften Anstieg bei der Nachfrage. In einem überaus gesättigten Markt findet man selten etwas, das allen gefällt«, sagt der Inhaber von Dynamic Rentals Brandon Zachary. In einer Zeit, in der Verleihhäuser nicht nur mit den finanziellen Auswirkungen von Corona zu kämpfen haben, sondern auch vor der Frage Super-35 oder Vollformat stehen, ist es schwieriger denn je, eine Entscheidung für die richtige Investition zu treffen … In einer unsicheren Welt stellt sich die Venice als eine sichere Bank für den Verleih und damit auch für Produktionsfirmen heraus.«

»Nach dem extremen Nachfragerückgang auf der ganzen Welt diesen Sommer ist es schön zu sehen, dass sich die Content-Branche erholt, insbesondere im Hinblick auf die Produktion von Filmen und Serien – aktuell werden viele neue Projekte ins Leben gerufen oder für die nahe Zukunft geplant. Wir sind zuversichtlich, dass sich dieser Aufwärtstrend in den kommenden Monaten weiter fortsetzt … Wir freuen uns, auch in dieser Situation eine so hohe Nachfrage zu beobachten«, erklärt Hiroshi Kajita, Head of Media Solutions bei Sony Professional Sony Europe.