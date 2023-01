News: Kurz und knackig – KW 2/2023

TV per Antenne über 2030 hinaus zu erhalten, rät Sir Peter Bazalgette, Ex-Chef des britischen Senders ITV, per Leserbrief an die »Financial Times«. Die Sprengung der Ostsee-Pipeline zeige die Gefährdung von Infrastrukturen. »Was wäre, wenn das Internet durch die Zerstörung der Satelliten und der Kabel, von denen es abhängt, beeinträchtigt würde? Wie könnte eine Regierung in Krisenzeiten ihre wichtigen Botschaften übermitteln?«