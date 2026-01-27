Inovativ wird Teil von ProClip USA.

Während ProClip seit Jahren für Mounting- und Befestigungslösungen bekannt ist, bringt Inovativ seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung robuster, modularer On-Set-Workstations ein.

Der US-amerikanische Hersteller ProClip USA hat die Übernahme der Premium-Marke Inovativ bekanntgegeben. Der Hersteller gilt international als einer der führenden Anbieter modularer Carts und mobiler Workflow-Systeme für Film-, Broadcast- und Live-Produktionsumgebungen.

Mit der Akquisition bündeln zwei technologieorientierte Unternehmen ihre Kompetenzen. Ziel der Partnerschaft ist es, Produktentwicklung, Skalierbarkeit und Innovationsgeschwindigkeit weiter zu steigern. Anwender sollen künftig von einer stabileren Lieferkette, erweiterten Integrationsmöglichkeiten sowie einer engeren Verzahnung von Mounting-Technologie und mobilen Workflow-Plattformen profitieren.

Wichtig für Bestandskunden: Inovativ wird weiterhin als eigenständige Marke am Markt auftreten. Produktphilosophie, Designansatz und Qualitätsstandards bleiben unverändert erhalten.

Im Zuge der Integration wurde zudem eine Anpassung der Preisstruktur angekündigt. Ab Januar 2026 profitieren Kunden von einer reduzierten unverbindlichen Preisempfehlung über das gesamte Inovativ-Produktportfolio.

Auch im deutschsprachigen Markt wird die Entwicklung positiv aufgenommen. Fachhändler und Systempartner begleiten die Marke Inovativ seit vielen Jahren im professionellen Umfeld. CBM, langjähriger Anbieter von Cine- und Broadcast-Equipment mit Sitz in München, bestätigt, dass Inovativ-Produkte unverändert verfügbar sind und Kunden bei Projektplanung, Konfiguration und Systemintegration unterstützt werden.

Mit der Übernahme positioniert sich Inovativ gemeinsam mit ProClip für weiteres Wachstum in bestehenden Märkten sowie für neue Anwendungsfelder, in denen mobile, strukturierte Arbeitsumgebungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.