Back to the Roots

Jeromy Young, Mitbegründer von Atomos, ist als Managing Director und CEO in das Unternehmen zurückgekehrt.

Young, der zuvor über 10 Jahre lang CEO von Atomos war, zog sich im November 2021 von seinen Führungsaufgaben zurück und verfolgte dann andere Pläne. Jetzt kehrt er wieder zu Atomos zurück.

»Ich fühle mich privilegiert und freue mich sehr, wieder an der Spitze des Unternehmens zu stehen, das ich mit aufgebaut habe. Ich habe eine klare Vorstellung davon, wie wir Atomos wieder zu einem leistungsstarken und wachsenden Technologieunternehmen machen können, und ich arbeite bereits mit dem Team daran, dies zu verwirklichen«, kommentierte Young. »Das vergangene Jahr war für viele Unternehmen in der Broadcast- und professionellen Videobranche eine Herausforderung, so auch für Atomos, aber es gibt einige vielversprechende Ansätze und viele Möglichkeiten.«

»Atomos hat die richtige Entscheidung getroffen, als wir vor fast zwei Jahren auf Camera to Cloud und Cloud-basierte Live-Produktions-Workflows setzten, und wir sehen jetzt, wie sich dies in einigen fantastischen aktuellen Anwendungsfällen, darunter die LA Clippers, das Sundance Film Festival und die George Mason University, auszahlt.«

»Konnektivität und Offenheit sind die Basis für zukünftiges Wachstum, wobei die Cloud nur ein Teil einer neuen Ära der vernetzten, kollaborativen Videoproduktion und -distribution ist«, fügt Young hinzu. »Die Innovation von Atomos hat zu einer Reihe von Produkten geführt, die zu unverzichtbaren Werkzeugen für die Videoproduktion geworden sind. Meine Absicht ist es, eine bewährte und beliebte Technologieplattform zu erweitern, um ein breiteres Spektrum von Filmproduktionsanwendungen zu adressieren.«