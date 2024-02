Motorsport aus MENA

Riedel Networks und Kalaam Carrier Solutions bauen dauerhaftes regionales Netzwerk zur Stärkung der MENA-Motorsportveranstaltungen auf.

Riedel Networks hat eine strategische Partnerschaft mit Kalaam Carrier Solutions, einem führenden Anbieter digitaler Lösungen mit Hauptsitz in Bahrain, bekannt gegeben. Ziel ist es, den Motorsport in der MENA-Region zu stärken und eine robuste, permanente Netzwerkinfrastruktur aufzubauen.

Denn die Wirtschaft im Nahen Osten boomt, insbesondere im Bereich der Telekommunikation. Saudi-Arabien treibt das Wachstum voran, gibt Infrastrukturprojekte in Auftrag und finanziert sie. Gleichzeitig investiert das Land in Kultur, Tourismus und Sport und will die Region in ein Reiseziel verwandeln.

Trotz der enormen Möglichkeiten in der Region gibt es erhebliche Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur. Vor allem die großen etablierten Telekommunikationsunternehmen haben bei der Arbeit an regionalen Projekten ihre eigenen Probleme. Es ist ein langer Weg bis zu vollständig vereinheitlichten Diensten, aber die Landschaft verändert sich. Die neue Partnerschaft mit Kalaam Carrier Solutions, die von Riedel Networks aus Deutschland geleitet wird, macht sich diese neue Landschaft zunutze.

»Die Zusammenarbeit mit Riedel Networks ermöglicht es Kalaam, strategische Industrien und geschäftskritische Projekte innerhalb des Golf-Kooperationsrates (GCC) zu unterstützen, wie z.B. die weltgrößten Motorsport-Events, bei denen Qualität und Leistung der Konnektivitätslösung für den Erfolg ausschlaggebend sind«, sagte Veer Passi, Group CEO von Kalaam. »Durch die nahtlose Integration unseres Carrier-agnostischen Ansatzes mit der Expertise von Riedel haben wir die Voraussetzungen für weitere Spitzenleistungen und bahnbrechende Fortschritte im dynamischen Bereich der globalen Konnektivität geschaffen.«

Das im November 2022 gestartete Projekt erforderte eine rasche Umsetzung, die bis Mitte Februar 2023 abgeschlossen sein musste. Es wurde innerhalb von drei Monaten abgeschlossen, wobei die erste Stufe des von Kalaam vorgeschlagenen Plans bereits die Round-Trip-Verzögerung von Riedels Mailänder POP zum POP im Nahen Osten von 120 auf 70 Millisekunden reduziert hat – eine Verbesserung von 41 %. Darüber hinaus ermöglicht ein neuer POP in Manama, Bahrain, Riedel die vollständige Nutzung von Kalaams eigenem terrestrischen Kabelsystem, Kalaam Network Optical Transit (KNOT), um weitere Länder wie Saudi-Arabien (Riad), Kuwait (Kuwait City), Katar (Doha) und die Vereinigten Arabischen Emirate (Abu Dhabi und Dubai) abzudecken.