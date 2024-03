MPTS: Bühne frei für Kreativität und Innovation

Die MPTS in London lockt mit einem ausgezeichneten Seminarprogramm und über 300 Ausstellern.

Machen Sie sich bereit für das spannendste Seminarprogramm Großbritanniens mit 100 Stunden unvergleichlicher Fallstudien und Insiderinformationen von den Topleuten der Fernseh- und Filmbranche auf der führenden Veranstaltung für die Broadcast Media-, Produktions- und Technologiebranche in Großbritannien.

Das MPTS-Seminarprogramm findet am 15. und 16. Mai im Olympia London statt und umfasst mehr als 250 Referenten in acht Theatern, die exklusive Einblicke hinter die Kulissen liefern und Tipps von Experten aus den Bereichen Produktion, Postproduktion, Audio, virtuelle Produktion und darüber hinaus bieten.

Zu den Highlights gehören:

Eine Fallstudie zum Thema »The Zone of Interest« mit dem BAFTA- und Oscar-Gewinner von 2024, Johnnie Burn

mit dem BAFTA- und Oscar-Gewinner von 2024, Johnnie Burn Einblicke von Executive Producer und Autor Sam McAlister zu Netflix’s Scoop

Eine Masterclass der Produktion mit dem Produktionsteam (und Jo Hamilton, der ehemaligen Unterpostmeisterin) hinter Mr. Bates vs. The Post Office

Broadcast Tech Interviews mit weiblichen Führungskräften, die in ihren Unternehmen Spitzentechnologien einsetzen

Interviews mit weiblichen Führungskräften, die in ihren Unternehmen Spitzentechnologien einsetzen NEU für 2024 – das KI-Forum ist vollgepackt mit praktischen Einblicken, Meinungen, Empfehlungen und Fallstudien zu den Auswirkungen von KI auf die Branche und wie Sie eine effektive Strategie für Ihr Unternehmen entwickeln können

Das inhaltliche Programm findet in der Messehalle statt, in der über 300 Aussteller die neuesten Technologien, Produkte und Dienstleistungen präsentieren und den Teilnehmern die einmalige Gelegenheit bieten, in die Zukunft von TV und Film einzutauchen. Zu den Ausstellern gehören Aja Video Systems, Avid, Blackmagic, Canon, CVP, Disguise, Holdan, HP, Jigsaw24, Matrox Video, Panasonic, White Light und viele mehr.

Nichts verpassen: Seien Sie dabei, wenn die MPTS die Branche dafür feiert, die Grenzen dessen zu erweitern, was möglich ist, wenn Kreativität und Innovation zusammenkommen.

Registrieren Sie sich noch heute KOSTENLOS.