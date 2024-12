Riedel ernennt Jan Eveleens zum CEO der Product Division

Ab dem 1. Januar 2025 wird Jan Eveleens die Rolle des CEO der Product Division übernehmen und damit die Nachfolge von Rik Hoerée antreten.

Riedel Communications hat heute einen Wechsel an der Spitze seiner Product Division bekannt gegeben. Ab dem 1. Januar 2025 wird Jan Eveleens die Rolle des CEO der Product Division übernehmen und damit die Nachfolge von Rik Hoerée antreten, der sich nach mehr als einem Jahrzehnt im Dienst von Riedel entschlossen hat, von seiner Position zurückzutreten.

»Rik war seit 2012 ein integraler Bestandteil der Riedel-Familie und hat den Erfolg unseres Unternehmens maßgeblich mitgestaltet«, so Thomas Riedel, Gründer und CEO der Riedel-Gruppe. »Wir sind traurig, ihn gehen zu sehen, aber auch dankbar, dass er uns während des Übergangs weiterhin zur Seite stehen wird. Für seinen Wunsch, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, haben wir vollstes Verständnis. Wir danken Rik für seinen immensen Beitrag und wünschen ihm das Allerbeste.«

Riedel hat mit Jan Eveleens einen sehr erfahrenen und angesehenen Branchenveteranen aus den eigenen Reihen für die Leitung der Product Division ausgewählt. Seit seinem Eintritt bei Riedel im Jahr 2018 als Director of Business Development war Eveleens eine Schlüsselfigur hinter bedeutenden Projekten wie der Neuausrichtung von Produktion und Einkauf und trug maßgeblich dazu bei, das Unternehmen erfolgreich durch die globalen Lieferkettenprobleme zu steuern.

»Jan hat seine Führungsqualitäten immer wieder unter Beweis gestellt, sei es während seiner Amtszeit als CEO von Axon oder durch seine unglaubliche Arbeit hier bei Riedel. Er bringt eine einzigartige Mischung aus Branchenkenntnis, Führungsgeschick und einem tiefen Verständnis der Riedel-DNA mit«, so Riedel weiter. »Gemeinsam mit dem bestehenden Management-Team wird er die Product Division auf Erfolgskurs halten und neue Wachstumsmöglichkeiten aufdecken.«

Dieser Führungswechsel läutet ein spannendes neues Kapitel für Riedel ein, indem das Unternehmen seine Mission fortsetzt, die Welt der Broadcast-, Entertainment- und Live-Event-Produktion zu revolutionieren. Unter Eveleens‘ Führung wird Riedels Product Division die Herausforderungen einer dynamischen Branche annehmen und seine Position als weltweit führender Anbieter von Intercom-, Audio- und Videolösungen stärken.

»Ich trete zwar von meiner jetzigen Position zurück, aber nicht von meiner Rolle als eingefleischter Riedel-Fan, und ich habe keine Zweifel daran, dass Riedel auch in Zukunft technologische Spitzenleistungen erbringen wird«, so Hoerée. »Nach vielen Jahren der engen Zusammenarbeit mit Jan weiß ich, dass das Unternehmen in guten Händen ist.«

Eveleens fügt hinzu: »Ich fühle mich sehr geehrt, diese Aufgabe zu übernehmen, und bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich darauf, auf Riks großem Erbe aufzubauen und mit unserem talentierten Team weiterhin Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden weltweit wegweisende Lösungen zu bieten.«