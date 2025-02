Hollyland Store in München

Der erste europäische Hollyland Store hat in München offiziell seine Türen geöffnet.

Hollyland eröffnete in München in der Ingolstädter Str. 20 seinen ersten europäischen Store. Dort präsentiert der Hersteller seine Produkte und steht auch zur Verfügung, um Fragen zu beantworten oder Infos über seine Produkte weiterzugeben.

Der Standort ist auch die Heimat der Hollyland Europe GmbH, die dort 2023 ein Büro bezogen hat und von dort aus das Europa-Geschäft leitet.

Hollyland entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt eine breite Palette von Drahtlos-Produkten. Hollyland ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Das Unternehmen ist Teil der Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Das Produktportfolio von Hollyland umfasst Videoübertragungssysteme, Kameras, Monitore, drahtlose Mikrofone und drahtlose Intercom-Systeme.

Die drahtlosen Produkte und Lösungen von Hollyland sind vielfältig im Einsatz: Professionelle Videoproduktionsteams, Vlogger, Influcencer und Youtuber aber auch große Teams setzen Produkte von Hollyland ein.

film-tv-video.de hat übrigens erst kürzlich die Drahtlos-Funkstrecke Lark M2 getestet.