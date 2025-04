Feierliche Zeremonie der Scientific and Technical Awards

Curt O. Schaller wird am 29. April 2025 mit dem Scientific and Engineering Award der Academy ausgezeichnet.

Der Münchner Curt O. Schaller (60) wird am 29. April 2025 bei den Scientific and Technical Awards der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für seine herausragenden Leistungen im Bereich der Kamerastabilisierung geehrt. Die Verleihung findet im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles (USA) statt. Moderiert wird die Veranstaltung vom Schauspieler Diego Luna, dem Hauptdarsteller der Disney-Serie »Andor« (seit 2022) und des Disney-Films »Roque One: A Star Wars Story« (2016).

Curt O. Schaller erhält den Academy Scientific and Engineering Award für das Konzept, Design und die Entwicklung des Trinity 2-Systems und Dr. Roman Foltyn für das Software- und Hardware-Design des motorisierten stabilisierten Kopfes. Laut der offiziellen Mitteilung der Academy kombiniert das Arri Trinity 2- System ein traditionelles Kamerastabilisierungssystem mit einer elektronischen Gimbal-Technologie. Diese Kombination ermöglicht eine bislang unerreichte Freiheit der Kamerabewegung und die Realisierung von Aufnahmen mit mehreren Übergängen, die sonst nicht machbar wären.

Curt O. Schaller kommentiert: »Diese Auszeichnung geht an alle Trinity-Operatoren weltweit! Ihr Vertrauen und Engagement in das Trinity-Konzept sowie ihre außergewöhnliche, innovative und grenzüberschreitende Arbeit haben diese Ehrung erst möglich gemacht.«

Die Scientific and Technical Awards der Academy zeichnen Innovationen aus, die einen bedeutenden und nachhaltigen Beitrag zur Filmindustrie leisten. Das ARRI Trinity 2-System ist ein herausragendes Beispiel für den technologischen Fortschritt im Bereich der Kamerastabilisierung. Es kam unter anderem bei dem kommenden Blockbuster »Mission: Impossible – The Final Reckoning« zum Einsatz, der am 21. Mai 2025 in die deutschen Kinos kommt.