Als Head of Production and Administration steigt Markus Motzko bei Lynx Technik ein.

Markus Motzko verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Produktionsprozesse, Fertigungsoptimierung und technische Leitung und hat einen starken Hintergrund in der Halbleiter- und Medizintechnikindustrie. Bevor er zu Lynx Technik kam, spielte er eine Schlüsselrolle bei Littelfuse – Ixys Semiconductor in Deutschland, wo er neue Produktionsprozesse einführte, die Fertigung unterstützte, die Produktentwicklung einer medizinischen Chip-Produktlinie leitete und technischen Support für die speziellen Bedürfnisse medizinischer Kunden leistete. Zu seinen Fachgebieten gehören Verfahrenstechnik, Lieferkettenoptimierung und technisches Produktmanagement.

In seiner neuen Position wird Markus Motzko für die Verbesserung der Produktionseffizienz, die Verwaltung der Lieferkettenabläufe und die Überwachung der Verwaltungsfunktionen bei Lynx Technik verantwortlich sein. Er wird sich darauf konzentrieren, die Fertigungsprozesse zu optimieren und die Betriebsabläufe kosteneffizient zu gestalten, während er gleichzeitig sicherstellt, dass das Unternehmen weiterhin die hochwertigen Lösungen liefert, für die es bekannt ist. Er wird sich auch um interne Abläufe, die Finanzaufsicht und Compliance-Bemühungen kümmern, um das anhaltende Wachstum von Lynx Technik zu unterstützen.