Lynx Technik: Wechsel in der Unternehmensführung

Markus Motzko wird zum Chief Executive Officer ernannt und Vincent Noyer übernimmt die Rolle des Chief Technology Officer. Gründer Winfried Deckelmann wird aus dem Tagesgeschäft ausscheiden.

Winfried Deckelmann wird das Unternehmen weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrats unterstützen, dessen Vorsitz er übernehmen wird.

»Markus und Vincent verkörpern die perfekte Balance zwischen operativer Exzellenz und visionärem Denken«, so Winfried Deckelmann. »Beide verfügen über ein tiefgreifendes Verständnis unserer Technologie und der Bedürfnisse unserer Kunden. Ich habe vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeit, Lynx Technik in die nächste Phase zu führen und dabei die Grundsätze zu wahren, die unser Unternehmen seit seiner Gründung geprägt haben.«

Dr. Markus Motzko verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Produktionsprozesse, Fertigungsoptimierung und technische Leitung. Seit seinem Eintritt bei Lynx Technik leitete er die Produktion und Verwaltung mit Schwerpunkt auf operativer Effizienz und langfristigem Wachstum. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Markus in den Bereichen Industrie und medizinische Halbleiter tätig und leitete die Produktentwicklung, die Lieferkette und die Kundenbetreuung.

»Ich fühle mich geehrt, Lynx Technik in die nächste Phase zu führen«, sagt Markus Motzko. »Das Unternehmen hat einen hervorragenden Ruf für technische Exzellenz und kundenorientierte Innovation. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Vincent und unserem talentierten globalen Team auf diesem Erbe aufzubauen.«

Vincent Noyer, bisher Director of Product Marketing, übernimmt die Rolle des CTO mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Rundfunk- und Live-Sportbranche. Vor seiner Tätigkeit bei Lynx Technik hatte Vincent leitende Positionen bei Ross Video inne, wo er maßgeblich zum Erfolg der Piero Sports Graphics-Lösung beitrug.

»Lynx Technik hat sich schon immer darauf konzentriert, intelligente, zuverlässige Tools zu liefern, auf die Rundfunk- und AV-Profis sich verlassen können«, sagt Vincent Noyer. »Als CTO werde ich mich darauf konzentrieren, diese Tradition fortzusetzen und Technologien zu entwickeln, die den Herausforderungen der realen Welt gerecht werden und sich mit den Anforderungen unserer Kunden weiterentwickeln. Wir werden unsere Lösungen weiter verfeinern, um sie noch effizienter zu machen und besser an die Art und Weise anzupassen, wie Menschen mit Inhalten arbeiten.«