Markus Zeiler bei Creamsource

Der ehemalige Arri-Vorstand Markus Zeiler steigt als Group Managing Director bei Creamsource ein.

Creamsource, bekannt für seine Vortex-Serie von Kino-Beleuchtungsequipment, legt mit der Ernennung von Markus Zeiler zum Group Managing Director den Grundstein für seine nächste Wachstumsphase. Er tritt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in das Unternehmen ein, da dieses neue Märkte erschließen, seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen intensivieren und die nächste Generation von Tools entwickeln will, die auf die Bedürfnisse von Filmemachern, Partnern und Produktionsteams zugeschnitten sind.

Seit 2005 wird Creamsource von seinen Gründern Tama Berkeljon und Sasha Marks geleitet, deren praxisorientiertes Ingenieurwesen und Produktphilosophie die DNA des Unternehmens prägen. Ihre langfristige Vision konzentriert sich auf Innovation und neue Produktlinien. Mit dem Eintritt von Markus in die operative Leitung gewinnen Tama und Sasha mehr Freiraum, um sich weiterhin intensiv mit der Entwicklung neuer Technologien und Tools zu beschäftigen. Zeilers Rolle hingegen umfasst alles, was erforderlich ist, um ein Produkt von der Entwicklung bis zur Markteinführung zu begleiten, sodass die Gründer sich weiterhin auf zukünftige Innovationen konzentrieren können.

Markus Zeilers Erfahrung umfasst die LED-Entwicklung und die Leitung des Bereichs Beleuchtung bei Arri sowie das Geschäftswachstum und die Expansion bei MBS Europe. Er hat Produkt- und Betriebsteams geleitet, wichtige globale Initiativen vorangetrieben und dazu beigetragen, die weltweite Einführung von LED-Beleuchtung in Film und Fernsehen voranzutreiben. Seine Kombination aus operativer Disziplin, technischem Know-how und Branchenkenntnissen stärkt die Grundlage für die wachsende Roadmap von Creamsource und ermöglicht es dem Unternehmen, gezielt zu skalieren und gleichzeitig auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben.

»Wir freuen uns sehr, Markus im CreamTeam willkommen zu heißen«, sagte Tama Berkeljon, CEO von Creamsource. »Wir sind uns völlig einig darüber, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickeln muss und wie wir unsere Kunden in einem sich wandelnden Markt am besten unterstützen können. Sein fundiertes Wissen und seine Erfahrung stärken das gesamte Unternehmen und ermöglichen es mir, mich noch mehr auf die Vision und die Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu konzentrieren, die unsere Zukunft prägen.«

»Ich freue mich sehr, Markus im Team willkommen zu heißen«, fügte Sasha Marks, CTO von Creamsource, hinzu. »Er bringt eine enorme Menge an Branchen- und Führungserfahrung mit, und mit ihm an der Spitze werde ich mich noch intensiver auf die Forschung und Entwicklung sowie die Innovation neuer Produkte zusammen mit Tama konzentrieren können. Nach mehr als zwanzig erfolgreichen Jahren freue ich mich auf diese nächste Phase in der Entwicklung von Creamsource.«

»Nachdem ich Tama und Sasha seit mehr als einem Jahrzehnt kenne, ist es eine großartige Gelegenheit, endlich im selben Team zusammenzuarbeiten«, sagte Markus Zeiler, Group Managing Director. »Creamsource hat eine starke Marke, großartige Produkte und einen hervorragenden Teamgeist. Ich freue mich darauf, ihre Vision zu unterstützen und die Zukunft mitzugestalten.«