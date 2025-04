Studio Berlin setzt auf Live-Videomischer MLS-X1 von Sony

Produktionsspezialist Studio Berlin hat seine Flightcase-Regie 9 mit dem Live-Videomischer MLS-X1 von Sony ausgerüstet.

Wenn es um große Show- und Reality-Produktionen im In- und Ausland geht, setzt Studio Berlin jetzt auch auf Broadcast-Kompetenz von Sony. Der Produktionsdienstleister im TV- und Medienbereich mit Sitz in Berlin hat seine SMPTE ST2110-Flightcase-Produktionseinheit mit dem Live-Videomischer MLS-X1 von Sony ausgerüstet. Flightcase-Regien sind kompakte Einheiten, in denen Bild- und Ton-Regie sowie die Bildtechnik integriert sind.

Der MLS-X1 bietet eine leistungsstarke Lösung für sämtliche Anforderungen an die Live-Produktion von einem einzigen äußerst flexiblen und skalierbaren Gerät aus. Studio Berlins weitere Flightcase-Produktionseinheit geht nach einer nur fünfmonatigen Planungsphase im April in Betrieb.

Echtzeitverarbeitung von 4K (UHD) und HDR

Der MLS-X1 Live-Videomischer von Sony vereint bewährte Videoverarbeitungsstruktur mit einem GPU-basiertes Effekt- und Grafikmodul.

Dies bietet eine enorm flexible Videorechenleistung. Der Live-Mischer unterstützt die Echtzeitverarbeitung von 4K (UHD) und HDR-Videos (High Dynamic Range) mit extrem niedriger Latenz. Je nach Konfiguration unterstützt der MLS-X1 sowohl 100G-IP- als auch 12G/3G/1.5G-SDI-Eingangs- und Ausgangsschnittstellen. Beide Schnittstellen bieten Formatkonvertierung für ein- und ausgehende Videosignale. Die logische Mischerkonfiguration, die aus mehreren MLS-X1- Einheiten mit IP- und SDI-Schnittstelle bestehen kann, ist auch für gemischten IP- und SDI- Betrieb möglich.

ST2110-Integrationsmöglichkeiten

Überzeugt hat Studio Berlin eine hohe Produktionssicherheit durch die Modularität der Einzelkomponenten, besonders an abgelegenen Produktionsstandorten weltweit. Hinzu kommen umfangreiche und detaillierte ST2110-Integrationsmöglichkeiten sowie ein zeitgemäßes und modernes ‚Look and Feel‘ der System-Menüs und Konfigurations-Oberflächen.

»Die Produktionsanforderungen unserer international eingesetzten Flightcase-Regien variieren stark«, sagt Florian Sprengepiel, Leiter Flightcase- & Realityproduktion bei Studio Berlin. »Ein 80-Kamera-Realityformat im Ausland stellt andere Anforderungen an die gesamte Signalkette als ein Show-Format auf einem Studiogelände in Deutschland. Daher waren wir auf der Suche nach einem System, welches flexibel und skalierbar an die Größe und Art der Produktionen anpassbar ist und mit dem wir zukunftssicher wachsen können. Die Modularität des MLS-X1 als auch des ICP- 7000 Bedienpanels erfüllt diese Anforderungen und ermöglicht es uns, die vorhandenen Technikkapazitäten effizient einzusetzen.« Entscheidend sei auch das Zusammenspiel auf ST2110-Ebene, ergänzt Sprengepiel: »Der MLS-X1 gliedert sich gut in unsere VideoIPath orchestrierte Flightcase-Regie FCR09 ein, sodass wir voll auf die Vorteile der aufeinander abgestimmten Ökosysteme von Sony und Nevion zurückgreifen können.«

»Auch genau für solche Einsätze haben wir den MLS-X1 entwickelt«, sagt Georg Armborst, Key Account Manager Media Solutions Sony Europe. »Dank seiner Modularität und Skalierbarkeit ist der MLS-X1 als Videomischer-Plattform in hohem Maße rekonfigurierbar. Darüber hinaus bietet er eine hohe Rechenleistung, bietet die bei Sony-Bildmischern gewohnte hohe Zuverlässigkeit und erweitert damit die kreativen Produktionsmöglichkeiten.«