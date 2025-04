Das Programm des DOK.forum 2025

Vom 7. bis 11. Mai findet das Dokforum statt, die Branchenplattform des Dokfest München.

Das Dokforum besteht aus Dokforum Perspektiven, einem Fachprogramm für Filmemacher_innen zu medienpolitischen, technologischen und narrativen Trends, und dem Dokforum Marktplatz, einem Koproduktions- und Vertriebsmarkt, auf dem Filmemacher_innen einem Fachpublikum ihre Dokumentarfilmprojekte in Entwicklung präsentieren. Hier haben sich in diesem Jahr mehr Projekte beworben als je zuvor. Aus den eingereichten Projekten wurden 44 ausgewählt und nach München eingeladen. Das Dokforum wird von der Bayerischen Staatskanzlei, dem FilmFernsehFonds Bayern, dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München und Creative Europe Media gefördert.

Highlights Dokforum Perspektiven 2025

Perspectives Talks

Die Perspectives Talks beschäftigen sich mit der Zukunft des Dokumentarfilms und des Filmemachens: Es geht unter anderem um KI und XR als neue technische Erzählformate im Dokumentarfilm und um künftige Berufsbilder in der Filmbranche. Adobe lädt ein zur Masterclass »Adobe Premiere Pro: Integrated AI tools and beyond«: Filmemacher Michael Münch erläutert, wie KI-Tools die Montage beschleunigen und effizienter machen können.

In einem zweitägigen Workshop in Kooperation mit der AG Filmfestival werden sich Festivalmacher_innen und Branchenexpert_innen aus angrenzenden Feldern in Best-Practice-Pitches und kleinen Arbeitsgruppen mit dem Thema »Filmfestivals als Arbeitgeber der Kreativbranche« auseinandersetzen. Die Erkenntnisse sollen der Ausgangspunkt sein für ein Netzwerk, das sich mit der Entwicklung einer Knowledge Base und einer Jobbörse befasst. Der Workshop wird vom FFF Bayern gefördert. (7. bis 11. Mai, HFF München).

Industry Training Talks: Neue Formate, Publikumsentwicklung und Distribution

An der Hochschule für Fernsehen und Film München finden wieder die internationalen Industry Training Talks statt, in Zusammenarbeit mit Documentary Campus, dem Bayerischen Rundfunk und in Partnerschaft mit Creative Europe Desk München. Unter dem Motto »Beyond the frame: New possibilities in non-fiction formats, funding & distribution« geht es um aktuelle Herausforderungen und Innovationen im Dokumentarfilm, um neue non-fiktionale Formate, um kreative Finanzierungs- und Vertriebsstrategien jenseits traditioneller Modelle und um Möglichkeiten zur Einbindung des Publikums. Kuratiert werden die Industry Training Talks von Paul Rieth (9. bis 10. Mai, HFF München)

Highlights Dokforum Marktplatz 2025

Master’s Pitch

Beim Master’s Pitch stellen Filmschaffende sieben Projekte mit Potenzial für internationale Koproduktionen vor Branchenexpert_innen vor.

Durch deren konstruktives Feedback erhalten die Filmemacher_innen wertvolle Einblicke in die Entwicklung und Finanzierung von Dokumentarfilmen. Der Master’s Pitch wird von Gitte Hansen moderiert und findet in Kooperation mit Documentary Campus und Creative Europe Desk München statt. (Freitag, 9. Mai, 10 – 13 Uhr, HFF München, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich)

Fokusregion: Baltikum

Die Fokusregion des Dokforum Marktplatz ist in diesem Jahr das Baltikum. Sechs Projekte aus Estland, Litauen und Lettland werden vorgestellt, und am 8. Mai findet ein Panel zum Thema Koproduktionen mit dem Baltikum statt. Unterstützt wird dieser Programmpunkt durch das Estnische Filminstitut, das Litauische Filmzentrum und das Nationale Filmzentrum Lettlands (Donnerstag, 08. Mai, 11.30 – 13 Uhr, HFF München, Eintritt frei)

Bipoc Eurodoc Delegation und Think Tank

Der Dokforum Marktplatz begrüßt in diesem Jahr eine Delegation von fünf Produzent_innen und Alumni der Bipoc Eurodoc Jahres- und Lokalprogramme. Diese organisieren eine Think Tank-Veranstaltung zu ethischen Fragestellungen bei Koproduktionen im Dokumentarfilmbereich. Produzent_innen, Filmemacher_innen und Branchenvertreter_innen sind zur Diskussion eingeladen, die in Kooperation mit dem Video Consortium stattfindet (Samstag, 10. Mai, 14 – 15.30 Uhr, HFF München).

Dokdigital – Preis für neue Erzählformate

Dokdigital, der Preis für neue Erzählformate, ist in diesem Jahr erstmals in den Dokforum Marktplatz integriert. Der Preis prämiert innovative Lösungen für das Erzählen von dokumentarischen oder journalistischen Inhalten, ist mit 2.500 Euro dotiert und wird von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gestiftet.

Pitch: Samstag, 10. Mai, 11 – 13 Uhr, HFF München.

Preisverleihung: Samstag, 10. Mai, 17.30 – 18 Uhr, HFF München, Eintritt frei.

Neue Preise

In diesem Jahr gibt es zwei neue Preise, die die Teilnehmer_innen des Dokforum Marktplatz gewinnen können: den Baltics Sea Doc Award, verbunden mit einer Einladung nach Riga zum Branchenprogramm des lettischen Festivals, und den Impronta Films Award, der vier individuelle Beratungsgespräche der Media Sales Company umfasst. Ausgezeichnet wird jeweils ein herausragendes Projekt, das beim Dokforum Marktplatz gepitcht wurde. Außerdem werden wie in den vergangenen Jahren folgende Preise verliehen: der Dokarchive Award (für das beste Konzept zum Einsatz von Archivmaterial), der Dokcomposition Award (für das beste Musikkonzept eines in Entstehung begriffenen Dokumentarfilms) und der Doktalent Award (für das beste studentische Projekt).

Susana Fernandez (Leiterin Dokforum): »Die Branchenteilnehmer_innen sollen vom Dokforum bestmöglich profitieren und deshalb richten wir unser Programm an ihren Bedürfnissen aus. In diesem Jahr konzentrieren wir uns besonders auf neue Formate, Vertriebsformen und Audience Development im Non-Fiction-Bereich. Wir arbeiten mit hochkarätigen Expert_innen zusammen, um ein Forum zu schaffen, das Filmemacher_innen in allen Phasen der Entstehung eines Dokumentarfilms Unterstützung bietet.«