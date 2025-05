US-Präsident Trump will Filme, die im Ausland produziert werden, mit 100 % Zoll belegen.

Auf seiner Truth-Social-Plattform gab US-Präsident Trump bekannt, dass Filme, die im Ausland produziert werden, künftig mit 100% Zoll belegt werden sollen. »Wir wollen wieder Filme, die in Amerika gemacht werden«, so Donald Trump.

Für den Produktionsstandort Los Angeles ist dies nach Covid, dem Writer’s Strike und den verheerenden Bränden im Frühjahr wohl der nächste Schlag. Die meisten Blockbuster, die jetzt und in den kommenden Monaten in die Kinos kommen, wurden weltweit gedreht. Allerdings ist Trumps Verhandlungsmuster inzwischen bekannt: Hohe Zölle ankündigen, dann die Zölle wieder für einen bestimmten Zeitraum aussetzen und so Verhandlungsdruck aufbauen.

Die Ankündigung sorgt aber definitiv für noch mehr Unsicherheit in der ohnehin gebeutelten Filmindustrie – und damit auch bei allen Herstellern, die sie beliefern.