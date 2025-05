Britta Meyermann übernimmt Geschäftsführung bei Odeon Fiction

Britta Meyermann ist seit Mai neue Geschäftsführerin der Odeon Fiction. Sie folgt auf Mischa Hofmann, der nach 19 Jahren seine Position als Geschäftsführer zum 31. Mai 2025 niederlegt.

Die erfahrene Produzentin, die bereits seit 2013 als Head of International Co-Production für das Unternehmen tätig ist, folgt auf Mischa Hofmann, der nach 19 Jahren seine Position zum 31. Mai 2025 niederlegt.

Meyermann hat sich durch zahlreiche erfolgreiche Produktionen einen Namen in der Branche gemacht. Zu ihren bekanntesten Werken zählt die für den Grimme-Preis nominierte Serie »37 Sekunden«. Ebenso verantwortete sie die mit dem Golden Nymph Award als Best Creation ausgezeichnete Thriller-Serie »Die Saat« mit Heino Ferch und Ingrid Bolsø Berdal in den Hauptrollen. International konnte sie mit der Spionage-Serie »Spy City« punkten, eine Koproduktion mit Miramax Television und dem ZDF, in der Dominic Cooper und Leonie Benesch die Hauptrollen übernahmen und die in den USA bei AMC+ ausgestrahlt wurde.

Aktuell arbeitet Meyermann an der Entwicklung einer großen internationalen Koproduktionsserie mit der Degeto sowie an der englischsprachigen Serie »Learning to Fly«. Letztere entsteht als Koproduktion von Odeon Fiction zusammen mit dem schwedisch-französischen Produzenten Patrick Nebout und dem finnischen Sender YLE.

Fred Kogel, CEO der Leonine Studios und Geschäftsführer der Odeon Fiction, würdigte Hofmanns Verdienste und zeigte sich gleichzeitig erfreut über Meyermanns Beförderung: »Wir danken Mischa Hofmann für eine Vielzahl an großartigen und erfolgreichen Produktionen, die TV-Geschichte geschrieben haben. Mit Britta Meyermann haben wir eine äußerst kreative, versierte und international etablierte Produzentin, die unsere starke Marke Odeon Fiction in die Zukunft führen wird.«