TV Plus-Geschäftsführung erhält Verstärkung

TV Plus wird ab sofort durch eine Doppelspitze geführt. Co-Geschäftsführer neben Thomas Schäffer wird Jan Weber-Verlinden.

Die TVN Group hatte TV Plus mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zu 100 Prozent übernommen und in diesem Zuge die neue Position geschaffen.

Das in Hannover ansässige Medienunternehmen TV Plus produziert erfolgreich Dokumentationen, Reportagen und Unterhaltungsformate. Dazu zählt die NDR-Erfolgssendung »BINGO! – Die Umweltlotterie« in Zusammenarbeit mit der Toto-Lotto Niedersachsen GmbH.

»Neben BINGO! steht TV Plus für hochwertigen TV-Content mit Reportagen und Dokumentationen«, sagt Markus Osthaus, CEO der TVN Group. »Beide Bereiche wollen wir ausbauen, und Jan Weber-Verlinden bringt dafür die besten Voraussetzungen mit. Er hat bei TVN seit Jahrzehnten Führungsaufgaben inne und ist unsere Idealbesetzung, um TV Plus auf die Zukunft auszurichten.«

Geschäftsführer Thomas Schäffer leitet die bewährten Redaktions- und Produktionsteams von TV Plus zukünftig gemeinsam mit Jan Weber-Verlinden, langjähriger Herstellungsleiter und Prokurist bei TVN. Schäffer ergänzt: »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass uns mit Jan Weber-Verlinden das Zusammenwachsen mit der TVN Gruppe und der Ausbau unserer Projekte bestens gelingen werden.«

Jan Weber-Verlinden: »Ich freue mich wirklich sehr darauf, die Erfolgsgeschichte von TV Plus nun mit- und weiterschreiben zu dürfen und natürlich insbesondere auf das 30-jährige Jubiläum von BINGO! in 2027.«