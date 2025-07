News: Kurz und knackig – KW 31/2025

Laut der 9. Studie »TV Advertising Fact vs. Fiction« entfielen 72% der TV-Sehdauer in den USA auf werbefinanzierte Angebote mit einem Streaming-Anteil von 42%. Das Interesse an werbefreien Angeboten sei von 28% auf 11% gefallen: Inhalte seien wichtiger als Werbung, sagen 38%.