News: Kurz und knackig – KW 28/2025

Klassik Radio schaltete vor dem Auslaufen der Lizenz in 2026 die UKW-Frequenz Itzehoe ab. In Schleswig-Holstein geht UKW bis Mitte 2031 komplett ins Museum. Der BR verzichtet per 22.7. auf seinen UKW-Füllsender Ludwigsstadt-Ebersdorf. Vogtland-Radio in Ostthüringen g

ibt eine von drei UKW-Frequenzen zum Jahresende zurück.