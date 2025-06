Blackmagic Ursa Cine 17K 65 jetzt Netflix approved

Netflix hat die Blackmagic Ursa Cine 17K 65 in die »Netflix Approved Camera List« aufgenommen.

Netflix hat bekannt gegeben, dass die Blackmagic Ursa Cine 17K 65 Digitalfilmkamera in die »Netflix Approved Camera List« aufgenommen wurde. Der offizielle Titel der Liste lautet »Cameras and Image Capture: Requirements and Best Practices«. Sie fasst die Aufnahmeanforderungen zusammen, die erfüllt werden müssen, um vom Streamer als zugelassene Kamera qualifiziert zu werden, einschließlich Dynamikbereich, Auflösung, Codec, Workflow-Kompatibilität und mehr.

Netflix verlangt, dass 90 % der endgültigen Gesamtlaufzeit eines Programms mit zugelassenen Kameras aufgezeichnet werden. Die Liste enthält bereits die Blackmagic Design Ursa Mini Pro 4.6K G2 und Blackmagic Ursa Mini Pro 12K OLPF unter den zugelassenen Systemen.