Martin Olff bei BFE

BFE stärkt Vertrieb mit Martin Olff als Head of Global Sales.

Mit Martin Olff baut BFE den Vertrieb aus.

Sein Fokus liegt darauf, die Kunden mit individueller Beratung, maßgeschneiderten Lösungen und langfristiger Begleitung über Ländergrenzen hinweg zu unterstützen.

Mit seinen Erfahrungen aus führenden Positionen in der Broadcast- und IT-Branche bringt er genau das Know-how mit, das notwendig ist, um komplexe Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Für die Kunden bedeutet das: noch mehr Expertise, noch mehr Nähe zu ihren Märkten.

»Besonders spannend ist für uns das Wachstum in neuen Branchen wie Leitwarten für Verkehr und Energie, in denen der Bedarf an maßgeschneiderter Technik und verlässlichem Service stark steigt. Mit Olff setzen wir genau hier an und schaffen den direkten Zugang zu internationaler Vertriebs- und Beratungskompetenz«, so BFE.

Mit Martin Olff baut BFE auf der langjährigen BFE-Vertriebsexpertise auf und schafft gleichzeitig Kapazitäten für neue Märkte und Anwendungen.