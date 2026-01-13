Christian Lenz leitet das Profit Center Consulting bei BFE

Mit dem Aufbau eines eigenen Profit Centers Consulting bündelt BFE seine Beratungskompetenz.

Ziel des Profit Centers Consulting ist es, Kunden im Broadcast-, Medientechnik- und Leitstellenumfeld frühzeitig bei strategischen und technologischen Weichenstellungen zu begleiten – von der Entscheidungsfindung bis zur Umsetzung im Betrieb.

Die Leitung des neuen Bereichs übernimmt Christian Lenz. Er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung aus Entwicklung, Projektleitung und Beratung in der Medienbranche mit und war zuletzt in leitender Funktion mit Bereichsverantwortung tätig.

Der Bedarf an Beratung hat sich deutlich verändert. Technologische Marktentwicklungen, wirtschaftlicher Druck und strategische Neuausrichtungen greifen zunehmend ineinander. Viele Fragestellungen lauten heute nicht mehr, welches Produkt eingesetzt werden soll, sondern wie Systeme, Prozesse und Organisationen langfristig tragfähig aufgestellt werden können.

Das Consulting bei BFE positioniert sich bewusst zwischen klassischer Strategieberatung und rein technologischer Beratung. Im Fokus stehen Umsetzbarkeit, Betriebssicherheit und wirtschaftliche Tragfähigkeit. Thematisch adressiert der neue Bereich unter anderem Künstliche Intelligenz, Cloud- und Hybrid-Architekturen, IP- und Remote-Infrastrukturen, Organisations- und Betriebsmodelle sowie Security-Anforderungen.

Innerhalb von BFE übernimmt Consulting eine verbindende Rolle zwischen Planung, Systemintegration und Betrieb. »Mit dem neuen Profit Center schaffen wir eine klare Struktur, um Business-Ziele, Technologieentscheidungen und operative Realität frühzeitig zusammenzuführen«, sagt CTO Hartmut Opfermann.