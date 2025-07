News: Kurz und knackig – KW 30/2025

Mit Häme kommentierte US-Präsident Trump die Nichtverlängerung des Vertrags seines Kritikers Stephen Colbert und dessen Late Night Show durch CBS nach Mai 2026. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit der Hoffnung der CBS-Mutter Paramount, dass nach Zahlung von 16 Mio. $ an Trump (Colbert: Eine »große fette Bestechungssumme«) die behördliche Genehmigung für die Fusion mit Skydance erteilt werde. Trump: »Ich höre, dass Kimmel als nächster dran ist« über seinen Kritiker bei ABC. Mit einer 10 Mrd. $-Klage will Trump das »Wall Street Journal« aus dem Geschäft drängen; dort wurde ein Trump zugeschriebener Brief an den Sexualstraftäter Epstein veröffentlicht.