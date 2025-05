News: Kurz und knackig – KW 18/2025

CDU und CSU besetzen in der Merz-Regierung das neue Digitalministerium mit dem CEO der Mediamarkt/Saturn-Mutterfirma Ceconomy Karsten Wildberger. Das für Film und Medienpolitik zuständige Kulturstaatsministerium geht an den ebenfalls parteilosen Wolfram Weimer. Er führte nach Chefposten u.a. bei »Welt« und »Focus« zuletzt einen eigenen Verlag. Als Regierungssprecher wird der »SZ«-Politikchef Stefan Kornelius genannt. Die SPD will ihre Minister am 5. Mai nennen; der Bundestag wählt Kanzler und Kabinett am 6. Mai.