Neue Markenwelt bei BFE

KSC bündelt Markenauftritt unter neuer Dachmarke »KSC Systems«.

KSC Systeme treten ab sofort mit einem neuen Markenauftritt auf. Unter der Dachmarke KSC Systems sind alle Lösungen der etablierten Produktfamilie gebündelt. Das betrifft sowohl die Steuerungslösung KSC Core als auch die Systeme KSC Horizon, KSC ControlRoom und KSC SinAlarm. Auch zentrale Features wie EventManager, OrderManagement oder GFXUnit haben im neuen Design ein eigenes Profil erhalten.

»Mit der neuen Markenstruktur schaffen wir mehr Übersicht und Orientierung für Interessenten und Kunden«, sagt Marco Lennartz, KSC Operations Manager bei BFE. »Das Portfolio ist in den letzten Jahren stetig gewachsen – jetzt ist es unter einer klaren, wiedererkennbaren Familie sichtbar.«

Begleitet wird der Markenrelaunch von der neuen Website www.ksc-systems.com. Sie bietet detaillierte Informationen zu allen Systemen und Features, ergänzt um Funktionsübersichten und Anwendungsbeispiele. Zudem können sich Partner und Kunden über ein Händlerportal registrieren, um Zugriff auf vertiefende Inhalte zu erhalten.

»Die Systeme von KSC haben sich in den vergangenen Jahren technisch stark weiterentwickelt und sind heute in unterschiedlichsten Bereichen etabliert. Der neue Markenauftritt trägt dieser Entwicklung Rechnung – die Leistungsfähigkeit bleibt unverändert zuverlässig und praxisbewährt«, sagt Sven Hesselbach, Geschäftsführer der BFE Studio und Medien Systeme GmbH, zu der KSC Systems als eigenständige Produktlinie gehört. Mit mehr als 300 Installationen weltweit zählt KSC zu den etablierten Plattformen für Broadcast-Steuerung und Leitstellen.