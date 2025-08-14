Ausbildung, Editing, Grading, Postproduction: 14.08.2025

Kostenlose DaVinci-Kurse

Blackmagic Design hat für Ende August eine Reihe kostenloser Online-Kurse angekündigt, die frei zugänglich sind.

©Blackmagic Design
Blackmagic Design hat für Ende August kostenlose Online-Kurse angekündigt.

Die Online-DaVinci-Kurse widmen sich jeweils einem bestimmten Thema und finden an vier verschiedenen Terminen statt:

Donnerstag, 28. August
Erste Schritte mit DaVinci Resolve Teil 1: Medienverwaltung und Bearbeitung

Freitag, 29. August
Erste Schritte mit DaVinci Resolve Teil 2: Audio, Untertitel, Farbkorrektur und Delivery.

©Blackmagic Design
Sie sind frei zugänglich.

Donnerstag, 4. September
Blackmagic Cloud Collaborative Workflow: kollaborative DVR Studio-Projekte, Proxy-Medien.

Freitag, 5. September
Farbmanagement, Aufnahme, Grading, Monitoring.

Hier geht’s zur Registrierung

Schlagwortsuche nach diesen Begriffen
Ausbildung, Editing, Grading, Postproduction


Ähnliche Beiträge:

DaVinci Resolve 19 angekündigt DaVinci Resolve Update Rosco bietet kostenlose Filter-App an DaVinci Resolve 18.5 DaVinci Resolve fürs iPad Praxistest: Post-Software DaVinci Resolve 18