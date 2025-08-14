Kostenlose DaVinci-Kurse
Blackmagic Design hat für Ende August eine Reihe kostenloser Online-Kurse angekündigt, die frei zugänglich sind.
Die Online-DaVinci-Kurse widmen sich jeweils einem bestimmten Thema und finden an vier verschiedenen Terminen statt:
Donnerstag, 28. August
Erste Schritte mit DaVinci Resolve Teil 1: Medienverwaltung und Bearbeitung
Freitag, 29. August
Erste Schritte mit DaVinci Resolve Teil 2: Audio, Untertitel, Farbkorrektur und Delivery.
Donnerstag, 4. September
Blackmagic Cloud Collaborative Workflow: kollaborative DVR Studio-Projekte, Proxy-Medien.
Freitag, 5. September
Farbmanagement, Aufnahme, Grading, Monitoring.
