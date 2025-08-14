Kostenlose DaVinci-Kurse

Blackmagic Design hat für Ende August eine Reihe kostenloser Online-Kurse angekündigt, die frei zugänglich sind.

Die Online-DaVinci-Kurse widmen sich jeweils einem bestimmten Thema und finden an vier verschiedenen Terminen statt:

Donnerstag, 28. August

Erste Schritte mit DaVinci Resolve Teil 1: Medienverwaltung und Bearbeitung

Freitag, 29. August

Erste Schritte mit DaVinci Resolve Teil 2: Audio, Untertitel, Farbkorrektur und Delivery.

Donnerstag, 4. September

Blackmagic Cloud Collaborative Workflow: kollaborative DVR Studio-Projekte, Proxy-Medien.

Freitag, 5. September

Farbmanagement, Aufnahme, Grading, Monitoring.

Hier geht’s zur Registrierung.