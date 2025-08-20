NEP setzt auf Grass Valley

NEP Middle East & Asia, ein Geschäftsbereich der NEP Group, hat Grass Valley als Kerntechnologiepartner für eine umfassende Erweiterung seiner IP-basierten Außenübertragungskapazitäten im Nahen Osten ausgewählt.

Die Vereinbarung umfasst die Bereitstellung von LDX 150 Premium-Livekameras, Kayenne XP-Switcher, Creative Grading-Panels, CCS-One-Zentralsteuerungssystemen und SuperXpander-Objektivadaptern. Die OB-Einheiten wurden von Grund auf für native IP-Workflows entwickelt und werden die Fähigkeit von NEP verbessern, hochwertige Live-Produktionen bei Großveranstaltungen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der gesamten Region zu liefern. »Diese Investition spiegelt das kontinuierliche Engagement von NEP wider, Maßstäbe in der Broadcast-Technologie und -Dienstleistungen zu setzen«, sagte Jean Claude Rahme, Chief Technology Officer von NEP Middle East & Asia. »Grass Valley bietet Zuverlässigkeit, Innovation, eine hervorragende Partnerschaft und Kompatibilität mit unserer TFC-Broadcast-Orchestrierungsplattform – all dies bietet unseren Kunden eine beispiellose Qualität und Flexibilität bei Live-Produktionen.«

Die beiden identischen IP-OB-Einrichtungen werden eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Broadcastern, Rechteinhabern und Produzenten von hochkarätigen Sport-, Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen durch NEP spielen. Der Umfang der Bereitstellung – und die Ausrichtung auf IP-first- und softwaredefinierte Produktionsmodelle – positioniert NEP als Referenzpunkt für Rundfunkveranstalter und Produktionsfirmen in der gesamten Region.

»NEP setzt neue Maßstäbe für die Möglichkeiten der Live-Produktion, und wir sind stolz darauf, diese Vision mitzugestalten«, sagte Hany Bartella, Vice President of Sales, Middle East and Africa bei Grass Valley. »Diese Partnerschaft geht über Technologie hinaus – es geht darum, die Medienrevolution in einem der dynamischsten Märkte der Welt anzuführen.«

Der Deal dürfte die breitere Einführung von IP-Produktionsmodellen im gesamten Nahen Osten beschleunigen. Mit der Einführung seiner IP-Flotte mit TFC-Technologie und seinem umfassenden Angebot an Mediendiensten in wichtigen Märkten baut NEP seine Fähigkeit weiter aus, seinen Kunden flexiblere, effizientere und zukunftsfähige Live-Produktionslösungen anzubieten.