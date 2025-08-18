Sky Network Television setzt im Playout auf Grass Valley AMPP.

Sky Network Television, Neuseelands größter Pay-TV-Anbieter, hat die Grass Valley AMPP-Plattform für die Überholung seiner Playout-Systeme ausgewählt.

Sky plant die Implementierung von Playout X für zehn HD-Kanäle als Nachfolger des bisherigen Grass Valley Morpheus ICE Systems. Die neue Lösung soll vollständige UHD-Unterstützung bieten und eine flexible, cloud-fähige Umgebung schaffen, die sowohl lokale als auch hybride Cloud-Burst-Operationen ermöglicht. Über die offenen APIs des AMPP OS soll eine nahtlose Integration in Skys bestehende Business- und Traffic-Systeme erfolgen.

Nach Angaben von Justin Loza, Platform Owner – Broadcast & Network bei Sky Network Television, bietet AMPP die erforderliche Agilität und Erweiterbarkeit für heutige Broadcast-Anforderungen und künftiges Wachstum. Besonders geschätzt würden die hybriden Deployment-Optionen und das flexible Geschäftsmodell der Plattform.

Die Playout-Lösung soll automatisch Ressourcen entsprechend der Zuschauernachfrage skalieren können, beispielsweise bei großen Sportereignissen. Sky will damit operative Abläufe optimieren und Kanalstarts beschleunigen. Die Plattform unterstützt sowohl HD- als auch UHD-Workflows und soll nahtlose Werbeeinblendungen ermöglichen.

Evan Boyd, Senior Vice President of Sales APAC bei Grass Valley, bezeichnete die Entscheidung des Tier-One-Broadcasters als Beleg für die strategische Bedeutung software-definierter Infrastrukturen. Die Implementierung stärkt Grass Valleys Position im asiatisch-pazifischen Markt.